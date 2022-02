Lo scontro salvezza finisce in parità. Il quarto segno x consecutivo per il Genoa dall'arrivo di Alexander Blessin. È un 1-1, quello del Penzo, che fa sorridere (parzialmente) solo il Venezia, che si mantiene a +6 sul Grifone, in attesa di capire cosa combinerà il Cagliari nel posticipo di domani contro il Napoli. Accade tutto nel primo tempo: sblocca Henry di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e pareggia Ekuban al termine di una bella azione personale. Gara intensa, equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra. Il Genoa prova fino alla fine e portarsi a casa l'intera posta in palio, per due volte sfiora il colpaccio nel finale, ma di nuovo non riesce ad andare oltre il pari. Un passettino dopo l'altro che, però, mantiene Destro e compagni in pienissima zona retrocessione. Le ultime spiagge stanno diminuendo partita dopo partita.

Tabellino

Serie A Venezia-Genoa 1-1, pagelle: Ekuban è il migliore 29 MINUTI FA

Venezia-Genoa 1-1 (primo tempo 1-1)

Venezia (3-4-2-1): Romero; Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj (46' Ebuehi, 75' Ullmann), Ampadu, Cuisance (75' Tessmann), Haps; Aramu, Nani (64' Johnsen); Henry (84' Nsame). All. Zanetti

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez (46' Ostigard), Cambiaso; Sturaro (61' Portanova), Badelj, Rovella (61' Yeboah); Ekuban, Destro (74' Galdames), Gudmundsson (88' Melegoni). All. Blessin

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: 13' Henry (V), 30' Ekuban (G)

Assist: Ceccaroni (V, 1-0), Destro (G, 1-1)

Ammoniti: Vasquez, Caldara, Sturaro, Ampadu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

10' – La prima occasione da gol è per il Genoa: Cambiaso calcia con il destro e spedisce la palla non lontana dal palo di Romero.

13' – GOL DEL VENEZIA. Angolo di Aramu, spizzata aerea di Ceccaroni e da un passo Henry non può sbagliare di testa. Veneti avanti.

19' – Destro potentissimo da fuori area di Nani e palla fuori di poco, con Sirigu proteso in volo. Venezia vicino al 2-0.

30' – GOL DEL GENOA. Uno contro uno di Ekuban contro Caldara, saltato facilmente, e sinistro secco del ghanese alle spalle di Romero. Pareggio del Genoa.

Caleb Ekuban Credit Foto Getty Images

45' – Angolo di Rovella, sul secondo palo spunta Badelj, il cui diagonale mancino viene respinto da Romero.

50' – Aramu viene servito davanti al portiere da Henry, ma viene stoppato in angolo in maniera provvidenziale da Ostigard, che in un primo momento aveva anche trattenuto l'avversario.

59' – Aramu calcia a giro una punizione la cui traiettoria supera Sirigu, ma quasi sulla linea Hefti respinge di testa.

66' – Yeboah tocca in area per Portanova, che calcia a botta sicura trovando però Ampadu sulla traiettoria.

86' – Il Genoa sfiora il vantaggio con Yeboah, il cui colpo di testa viene respinto sulla linea da Svoboda. Il Venezia parte in contropiede e Aramu incrocia di pochissimo a lato col destro.

93' – Cross da destra e meravigliosa rovesciata di Portanova, con palla che sfiora il palo di Romero. Genoa a un passo dal colpaccio.

MVP

Ekuban. Frizzante, desideroso di meritarsi la conferma a sorpresa di gennaio. Bellissimo il gol che riporta in partita il Genoa, al termine di un dribbling secco su Caldara.

Fantacalcio

PROMOSSO - Henry. Rapace d'area di rigore, realizza di testa la rete che fa sognare il Genoa. Si batte sui duelli aerei, ma non ha ulteriori palle gol.

BOCCIATO - Maksimovic. Piuttosto insicuro. Rischia un rigore su Aramu e con un paio di retropassaggi suicidi fa venire i brividi a Sirigu.

Le pagelle

Genoa, la top 11 dell'era Preziosi: da Perin a Milito fino a Palacio

