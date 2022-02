Venezia-Genoa, match valido per la ventiseiesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti nel primo tempo di Henry ed Ekuban. Gara arbitrata da Daniele Orsato di Schio.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 6 - Non deve compiere interventi di rilievo. Può far poco sul sinistro di Ekuban che vale il pareggio del Genoa.

Mattia CALDARA 5,5 - In affanno su Henry, come dimostra l'azione del gol del Genoa, nella quale il ghanese lo salta nettamente. Si riscatta nella ripresa con un paio di buoni interventi.

Michael SVOBODA 6,5 - Guida bene la difesa anche nei momenti più complicati, non consentendo a Destro di rendersi pericoloso. E nei minuti finali sforna un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol.

Pietro CECCARONI 6 - Letale nell'area genoana con la spizzata che manda in gol Henry. Meno bene in occasione del gol di Ekuban, nella quale lascia troppo spazio a Destro.

Damen CRNIGOJ 5,5 - Protagonista a Torino, questa volta lascia poche tracce del proprio passaggio. Lascia il campo durante l'intervallo (dal 46' Tyronne EBUEHI 5,5 - Entra nell'intervallo, esce a un quarto d'ora dalla fine dopo aver combinato poco) (dal 75' Maximilian ULLMANN s.v.)

Ethan AMPADU 5,5 - Protagonista di alti e bassi nel contesto di una partita senza un vero padrone.

Mickael CUISANCE 5,5 - Parte bene, poi si spegne. Ha un gran bel sinistro, ma non riesce a mostrarlo con continuità (dal 75' Tanner TESSMANN s.v.)

Ridgeciano HAPS 6 - Opzione costante sulla sinistra. Non rinuncia mai a farsi vedere dai compagni, tentando di andare sul fondo. Chiude a destra dopo l'ingresso di Ullmann.

Mattia ARAMU 6 - Non continuo come in altre partite, ma rischia comunque di lasciare il segno sia su azione che da fermo. E dal suo sinistro nasce l'angolo del vantaggio.

NANI 6 - Gioca un buon primo tempo, andando pure vicino al gol da fuori area. Cala alla distanza con il passare dei minuti, fino alla sostituzione (dal 64' Dennis JOHNSEN 5,5 - Spreca parzialmente un buon contropiede nel finale, servendo Aramu invece di Nsame)

Thomas HENRY 6,5 - Rapace d'area di rigore, realizza di testa la rete che fa sognare il Genoa. Si batte sui duelli aerei, ma non ha ulteriori palle gol (dall'84' Jean-Pierre NSAME s.v.)

All. Paolo ZANETTI 6 - Inizia con la difesa a tre, come aveva fatto nel corso della gara di Torino, ma i benefici si vedono solo a tratti. Il suo Venezia dovrà soffrire ancora.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Non può far nulla sul colpo di testa vincente di Henry. Rischia di essere tradito da Maksimovic, ma rimedia con un'uscita fuori area.

Silvan HEFTI 6,5 - Provvidenziale un suo salvataggio di testa, quasi sulla linea, su una punizione di Aramu. Per il resto, la sua è una gara ordinata e con poche sbavature.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Piuttosto insicuro. Rischia un rigore su Aramu e con un paio di retropassaggi suicidi fa venire i brividi a Sirigu.

Johan VASQUEZ 6 - Risale la corrente dopo un avvio piuttosto affannoso, con tanto di anticipo provvidenziale su Henry. Esce all'intervallo in quanto ammonito (dal 46' Leo OSTIGARD 6,5 - Fondamentale nel murare Aramu dopo pochi minuti dall'intervallo. Porta sicurezza e solidità nella retroguardia di Blessin)

Andrea CAMBIASO 6,5 - Fa capire di essere in forma sfornando il primo tiro del pomeriggio, largo di poco. In difesa dice la sua con personalità, quando attacca pure.

Stefano STURARO 5,5 - Nulla da dire sull'impegno, ma la precisione spesso latita. All'inizio della ripresa si fa pure ammonire ingenuamente (dal 61' Manolo PORTANOVA 6,5 - Porta pericolosità all'attacco genoano, andando per due volte a tanto così dal gol della vittoria)

Milan BADELJ 5,5 - Dorme della grossa in occasione della rete di Henry, che lo anticipa e va a segno. Una macchia su una prestazione non da buttare.

Nicolò ROVELLA 6 - Piede delicato anche da calcio da fermo, idee, cervello. Torna titolare e il Genoa ne risente in senso positivo (dal 61' Kelvin YEBOAH 6 - Mette in mostra un paio di buoni spunti, mandando al tiro Portanova, e nel finale va vicinissimo alla rete del successo)

Caleb EKUBAN 7 - Frizzante, desideroso di meritarsi la conferma a sorpresa di gennaio. Bellissimo il gol che riporta in partita il Genoa, al termine di un dribbling secco su Caldara.

Mattia DESTRO 5,5 - Bello il tocco per Ekuban, che ringrazia e va a segno. Per il resto, in attacco si vede molto poco (dal 74' Pablo GALDAMES s.v.)

Albert GUDMUNDSSON 5,5 - Decisamente in ombra nel primo tempo, mostra qualcosa in più nel secondo. Ma per arrivare alla sufficienza ci vuole altro (dall'88' Filippo MELEGONI s.v.)

All. Alexander BLESSIN - Quarto pareggio in quattro partite. Non è il massimo della vita per salvarsi, ma se non altro ora il Genoa sembra avere un'anima.

