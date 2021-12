Venezia-Juventus, match valido per la 17° giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-1.

La trasferta lagunare inceppa nuovamente il treno bianconero; gli uomini di Allegri, orfani di Dybala (l’argentino è uscito dal campo al 13’ lamentando un problema al ginocchio destro) impallidiscono improvvisamente nel secondo tempo, sprecando il prezioso vantaggio di Morata.

Avvolti dalla bolgia rovente del Penzo, i bianconeri prendono subito le redini del gioco e si rendono pericolosi su palla inattiva. Al 32’, Morata piomba sul cross teso di Pellegrini e firma il vantaggio. Il Venezia di Zanetti prova a graffiare in avanti appoggiandosi all’ariete Henry, che tuttavia non trova mai lo specchio di porta.

Il tocco di Alvaro Morata con cui ha deviato in rete il cross di Luca Pellegrini e sbloccato il risultato di Venezia-Juventus Credit Foto LaPresse

Il palo sfiorato da Cuadrado in contropiede chiude dei primi 45’ convincenti per gli uomini di Allegri, che tuttavia si smarriscono al rientro dagli spogliatoi: la squadra di Zanetti sale in cattedra sin dai minuti iniziali, e al 55’ Aramu buca la porta di Szczesny con un tracciante dal limite.

Scarica e individualista nel secondo tempo, la Juventus non riesce mai a spaventare il Venezia, eccezion fatta per un frangente al 65', quando Romero disinnesca un bolide ravvicinato di Bernardeschi, diretto appena sotto la traversa. Epilogo amaro per la Vecchia Signora, che archivia con un passo falso la parte "agevole" del suo calendario, e rimane ancorata alla sesta posizione in classifica, a 6 punti dal 4° posto occupato dall'Atalanta (che impegnata domani contro il Verona ).

Tabellino

VENEZIA-JUVENTUS 1-1

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi (79’ Mazzocchi), Modolo, Caldara, Haps; Crnigoj (79’ Peretz), Ampadu (64’ Tessmann), Busio; Aramu, Henry (79’ Forte), Johnsen (57’ Kiyine). All. Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (77’ Alex Sandro); Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala (13’ Kaio Jorge, dal 77’ Kean), Bernardeschi (77’ Bentancur); Morata. All. Allegri.

Arbitro: Paolo Valeri.

Gol: 32’ Morata (J), 55’ Aramu (V)

Assist: Pellegrini (J)

Ammoniti: Pellegrini (J), Modolo (V), Caldara (V), Ampadu (V), Bernardeschi (J)

Infortuni: Dybala (J)

Morata, Kaio Jorge e Rabiot a testa bassa, Venezia-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

14’ - KAIO JORGE SFIORA SUBITO IL VANTAGGIO! Juve ancora pericolosa su palla da fermo: corner battuto da Cuadrado, sponda di de Ligt su secondo palo, Kaio Jorge arpiona il pallone a pochi passi dalla porta ma il suo tocco si impenna sopra la traversa

24’ - DE LIGT PROVVIDENZIALE SU JOHNSEN! Prima scorribanda offensiva per gli uomini di Zanetti, Johnsen si trova il pallone sui piedi nel cuore dell'area di rigore ma si fa rimontare dalla scivolata disperata di de Ligt.

32’ - GOL! MORATA! 1-0 JUVENTUS. Cross teso di Pellegrini, Morata anticipa tutti sul primo palo e devia in rete.

39’ - SQUILLO DI HENRY! Johnsen porta palla in ripartenza, poi scarica su henry, che si accentra e scaglia un mancino insidioso. Conclusione alta di poco.

46’ - CUADRADO SFIORA IL PALO! Occasione clamorosa per la Juventus! Locatelli riconquista palla e lancia la corsa del colombiano, che dopo aver sgroppato per 40 metri si presenta sotto porta senza fiato: il suo diagonale sfila di poco a lato del palo.

55’ - GOL! ARAMU! PAREGGIO DEL VENEZIA, 1-1. Palla contesa al limite dell'area bianconera, Aramu scaglia un tiro angolatissimo e trafigge Szczesny.

65’ - MIRACOLO DI ROMERO SU BERNARDESCHI! L'ala bianconera piomba su una palla vagante nel cuore dell'area di rigore e scarica un bolide indirizzato appena sotto la traversa. Romero respinge con dei riflessi felini!

Il momento social

La statistica chiave

20 delle 30 reti di Álvaro Morata in Serie A sono state messe a segno in trasferta, incluse sei delle sue ultime sette marcature nel torneo.

MVP

Mattia ARAMU – Uomo di fantasia tra le linee, nel primo tempo fatica a trovare lo spazio giusto, ma si fa trovare prontissimo quando c’è da punire Szczesny dal limite.

Mattia Aramu esulta dopo il gol, Venezia-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO: Luca PELLEGRINI - Una partita di spinta, un assist. Uomo in crescita.

BOCCIATO: Adrien RABIOT - Anche da regista basso non convince. Perde troppi palloni. Non sarà premiato da grandi pagelle.

