La Lazio chiude il 2021 vincendo sul campo del Venezia e trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Al Penzo termina 2-1: vantaggio immediato di Pedro, pareggio alla mezz'ora di Forte - primo gol in Serie A - e gol partita di Acerbi, in avvio di ripresa. All'ultimo secondo, con i padroni di casa in dieci per espulsione di Tessmann, Luis Alberto chiude il match. Senza Immobile, alle prese con il Covid, gli uomini di Maurizio Sarri non impressionano ma trovano tre punti importanti contro un buon Venezia, che però resta a secco dopo due pareggi consecutivi: il Genoa, terz'ultimo, è ora dietro in ritardo di sei lunghezze. La Lazio si porta a 31 punti: l'Atalanta, quarta, è a +7.

Il tabellino

VENEZIA-LAZIO 1-3 (primo tempo 1-1)

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Ampadu (75' Sigurdsson), Vacca (55' Busio), Crnigoj (67' Tessmann); Aramu, Forte (75' Johnsen), Kiyine (55' Okereke). All.: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (75' Lazzari); Milinkovic, Cataldi (67' Leiva), Basic (75' Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (80' A. Anderson), Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

Gol: 3' Pedro (L), 30' Forte (V), 48' Acerbi (L), 94' Luis Alberto (L)

Assist: 1-1 Aramu (V), 1-2 Cataldi (L), 1-3 Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Pedro (L), Crnigoj (V), Basic (L), Ampadu (V), Caldara (V)

Pedro (Lazio) dopo il gol del vantaggio a Venezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

3' GOL DI PEDRO - Gran gol, sempre lui! Azione personale, slalom e sinistro a bucare Romero sul primo palo.

30' GOL DI FORTE - Primo gol in Serie A per l'attaccante: grandissima palla di Aramu dalla trequarti alle spalle della difesa, spizzata e pallone nell'angolino! Luiz Felipe si fa bruciare.

37' MAZZOCCHI COLPISCE MALE - Kiyine mette una gran palla alle spalle della difesa, conclusione al volo in curva da ottima posizione.

48' GOL DI ACERBI - Calcio d'angolo di Cataldi, deviazione impercettibile del difensore biancoceleste! Palo e rete.

92' ROSSO PER TESSMANN - Intervento con il piede a martello sulla caviglia di Luis Alberto, espulsione diretta.

94' GOL DI LUIS ALBERTO - Palla dentro di Milinkovic-Savic, controllo e sinistro al volo sotto la traversa.

Il momento social

MVP

PEDRO - Sempre più leader di questa squadra. Sblocca la partita dopo pochi minuti con una grande azione personale ed è il migliore per tutta la partita.

Fantacalcio

Promosso. Francesco ACERBI - Seconda partita consecutiva a segno: non male per un difensore. Prova nel complesso molto positiva.

Bocciato. Felipe ANDERSON – Passo indietro: è poco incisivo davanti e spesso sbaglia scelta.

Le pagelle

Sarri: "L'Europa League sta tritando la Lazio"

