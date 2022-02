Victor Osimhen torna a essere l'uomo dei sogni del Napoli. Alla prima da titolare dopo l'infortunio, il nigeriano decide l'importante sfida sul campo del Venezia con un perfetto colpo di testa su assist di Politano al 59', prima del raddoppio di Petagna allo scadere. Tre punti che portano i partenopei a -1 dall'Inter (che ha una partita in meno), con lo scontro diretto in programma sabato alle 18. Osimhen sblocca una partita non facile: Napoli padrone del campo ma senza assediare il Venezia, pericoloso in un paio di occasioni con un Ospina attento. Nel finale espulso Ebuehi per dura entrata su Mertens, prima del gol di Petagna in contropiede. Giornata no per gli uomini di Inzaghi, che con le vittorie di Cagliari e Sampdoria sono ora terz'ultimi a -2 dai rossoblù. Mentre il Napoli torna a sognare.

Il tabellino

VENEZIA-NAPOLI 0-2 (primo tempo 0-0)

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (78' Nsame), Crnigoj (70' Busio), Ampadu (78' Fiordilino); Johnsen (70' Aramu), Okereke, Nani (62' Henry). All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Politano (79' Elmas), Zielinski (89' Ghoulam), Insigne (79' Mertens); Osimhen (89' Petagna). All. Spalletti.

Gol: 59' Osimhen (N), 100' Petagna (N)

Assist: Politano (N)

Ammoniti: Mario Rui (N), Busio (V), Lobotka (N), Ceccaroni (V)

Espulsi: Ebuehi (V)

Osimhen esulta per il gol in Venezia-Napoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

24' CHE OCCASIONE PER POLITANO - Lobotka apre bene su Di Lorenzo, sponda di testa per l'ex Inter: girata di prima con il destro, pallone alto di pochissimo.

28' PALO DI OSIMHEN - Insigne serve il compagno che calcia da posizione defilata: palo esterno! Difficile fare meglio di così.

31' OCCASIONE PER OKEREKE - Bravissimo l'attaccante del Venezia, che lascia sul posto Juan Jesus e arriva a calciare sul primo palo: bravo Ospina a scendere bene.

52' SCONTRO TRA L'ARBITRO ED EBUEHI - Entrambi storditi, dura botta: Ebuhei si è anche aperto il sopracciglio, Mariani perde sangue dall'orecchio.

59' GOL DI OSIMHEN - Cross di Politano sul secondo palo, il nigeriano sfila dietro a Caldara e di testa trova il secondo palo.

90'+5 ESPULSO EBUEHI - Duro intervento su Mertens con il piede a martello: prima giallo, poi rosso con l'on field review.

90'+10 GOL DI PETAGNA - Contropiede azzurro, Mertens calcia a giro: Lezzerini risponde, l'attaccante arriva e non sbaglia.

Il momento social

MVP

Victor OSIMHEN - I sogni scudetto passano da lui. Con il suo numero 9, il Napoli è in una dimensione superiore: il gol di testa è bellissimo e importante.

Fantacalcio

Promosso. Matteo POLITANO - Ha una grande occasione nel primo tempo e regala un assist al bacio per Osimhen: giocata decisiva e +1 per i fantallenatori.

Bocciato. NANI – Si trova a giocare una partita di sacrificio, assolutamente non nelle sue corde. E quando ha palle buone da giocare, è poco lucido.

Le pagelle

