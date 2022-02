Venezia-Napoli, match valido per la 24esima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 0-2. A segno Victor Osimhen e Andrea Petagna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Venezia

Luca LEZZERINI 6 – Può poco in occasione del gol di Osimhen ed è bravo su Mertens prima della respinta vincente di Petagna.

Tyronne EBUHEI 5 – Mariani prima si scontra con lui (perdita di sangue per entrambi), poi lo espelle nel recupero per un duro intervento su Mertens. Episodio che macchia una prestazione buona.

Mattia CALDARA 5 – Gioca una buona partita prima dell'errore di posizionamento in occasione del gol di Osimhen: episodio chiave nella partita.

Pietro CECCARONI 6 – Attento quando deve intervenire: non sempre perfetto, ma se la cava.

Ridgeciano HAPS 6 – Lavora bene dietro, fa quel che può anche se spesso il Napoli sfonda a destra: Di Lorenzo e Politano sono impossibili da affrontare senza una mano dei centrocampisti.

Michael CUISANCE 5 – Molto in difficoltà. Male dai calci piazzati e in affanno quando c'è da aiutare i difensori. (Dal 78' Jean-Pierre NSAME S.V.)

Domen CRNIGOJ 6,5 – Tra i migliori del Venezia: gioca con l'atteggiamento giusto ed è incisivo nella trequarti avversaria. (Dal 70' Gianluca BUSIO 5,5 - Non riesce a essere incisivo)

Ethan AMPADU 5,5 – Fa il lavoro sporco, ma si vede poco. (Dal 78' Luca FIORDILINO S.V.)

NANI 5 – Si trova a giocare una partita di sacrificio, assolutamente non nelle sue corde. E quando ha palle buone da giocare, è poco lucido. (Dal 62' Thomas HENRY 6 - Dà un peso diverso all'attacco del Venezia).

OKEREKE 5,5 – Buon primo tempo, con anche una grande occasione creatasi da solo. Con l'ingresso di Henry si sposta sulla fascia e sparisce.

Dennis JOHNSEN 5,5 – Ci prova a strappi, ma è spesso assente. Deve fare di più. (Dal 70' Mattia ARAMU 5,5 - Come Busio: entra per cambiare le cose ma di fatto non entra in partita).

All. Paolo ZANETTI 5,5 - Difficile fare di più, ma ora la situazione è complicata.

Le pagelle del Napoli

Victor OSPINA 6,5 - Grande intervento su Okereke e bella parata su Crnigoj.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Gioca molto avanzato, spesso anche più di Politano. Si inserisce con costanza, ma deve migliorare nelle scelte.

Amir RRHAMANI 6 – Non sempre preciso in impostazione, anche lui non disdegna gli inserimenti.

Juan JESUS 6 – Quando gioca d'anticipo è efficace, meno quando c'è da giocare nell'uno contro uno: Okereke lo brucia e si crea una grande occasione nel primo tempo.

Mario RUI 6 – Il Napoli gioca soprattutto a destra, partita ordinaria senza strafare.

Fabian RUIZ 6 – Prestazione attenta e ordinata, anche se talvolta è meno preciso del solito.

Stanislav LOBOTKA 7 – Regia saggia ed equilibrata, efficace ma senza strafare. Sempre più in fiducia davanti alla difesa.

Piotr ZIELINSKI 6 – Ci prova, ma non riesce a essere incisivo. La sua posizione dà fastidio al Venezia, ma spesso è superficiale. (Dall'89' Faouzi GHOULAM S.V.)

Matteo POLITANO 7 – Ha una grande occasione nel primo tempo e regala un assist al bacio per Osimhen: giocata decisiva. (Dal 79' Eljif ELMAS S.V.)

Victor OSIMHEN 7 – I sogni scudetto passano da lui. Con il suo numero 9, il Napoli è in una dimensione superiore: il gol di testa è bellissimo e importante. (Dall'89' Andrea PETAGNA 6,5 - Entra, segna e chiude la partita: importante per sé e per il Napoli).

Lorenzo INSIGNE 6 – Prova di sacrificio del capitano, che non riesce a incidere dalle parti di Lezzerini ma fa un ottimo lavoro. (Dal 79' Dries MERTENS S.V.)

All. Luciano SPALLETTI 6,5 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Napoli ora sogna davvero.

