In una sfida cruciale per il proseguio della lotta salvezza, la Sampdoria di Marco Giampaolo stende 0-2 a domicilio il Venezia di Paolo Zanetti. Primo tempo confuso e molto fisico, indirizzato da un clamoroso errore di Maenpaa che al 24' regala a Caputo la possibilità di insaccare a porta vuota lo 0-1. Un quarto d'ora più tardi la punta doriana colpisce alla stessa maniera, ancora su un errore in fase di impostazione dei lagunari. Nel secondo tempo il Venezia prova a reagire ma sbatte sul muro eretto da Audero e dai due centrali ospiti. Nel finale grande nervosismo tra i padroni di casa, con Henry che rimedia un'evitabile espulsione per proteste all'86esimo.

In virtù di questo risultato la Sampdoria si allontana dalla zona retrocessione, volando a quota 29, a +7 sul Venezia terzultimo in classifica.

Ridgeciano Haps e Antonio Candreva durante Venezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

VENEZIA (4-2-3-1): Maenpaa; Ebuehi (dall'80' Crnigoj), Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Fiordilino (dal 56' Nsamè); Aramu, Okereke (dal 56' Busio), Nani (dal 70' Kiyine); Henry

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley (dal 92' Yoshida), Ferrari, Murru (dall'84' Augello); Thorsby, Ekdal (dall'84' Vieira), Sensi (dal 71' Rincon); Sabiri; Candreva (dal 71' Quagliarella), Caputo

GOL - Caputo (S), Caputo (S)

ASSIST - Sabiri (S)

NOTE : AMMONITI - Henry (V), Haaps (V), Sabiri (S), Okereke (V), Busio (V)

ESPULSI - Henry (per doppia ammonizione, V)

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

17' CANDREVA, DESTRO MURATO! Numero sulla trequarti di Sensi, appoggio laterale per Candreva e destro secco dell'ex-Inter che da fuori area centra in pieno il corpo di Ceccaroni.

24' RETEEEEEEE! PAZZESCO, CAPUTO! 0-1! Clamorosa disattenzione di Maenpaa che si addormenta col pallone tra i piedi a centrocampo, se lo fa scippare da Sabiri e poi si fa trafiggere a porta vuota da Caputo, appostato a centro area. Errore incredibile!

39' GOOOOL! ANCORA CAPUTO! 0-2! Tacco di Sabiri per Sensi, destro di prima del trequartista e buona parata di Maenpaa, con il pallone che resta però a centro area, prima di essere scaraventato in rete a porta vuota dal solito Caputo.

Francesco Caputo esulta durante Venezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

70' NSAME, NON RIESCE AD INDIRIZZARE! Ottimo traversone di Ebuehi per la testa del subentrato Nsame che, solo a centro area, non riesce a trovare lo specchio con la sua girata mortifera. Grande chance per il Venezia.

84' HAPS, DESTRO ALTO! Sponda a centro area di Nsame per l'inserimento del terzino che salta Ferrari con un tocco sotto e prova la conclusione da centro area, non riuscendo ad inquadrare lo specchio.

87' ESPULSO HENRY. Ingenuità dell'attaccante che rimedia un secondo giallo a causa delle sue eccessive proteste nei confronti di Orsato.

IL MIGLIORE

Francesco CAPUTO - Una doppietta da centravanti vero, con due zampate da centro area all'apparenza banali ma figlie di un posizionamento da rapace d'area di rigore. Si avvicina anche quest'anno alla doppia cifra. Faro offensivo di questa Samp.

IL PEGGIORE

Niki MÄENPÄÄ - Imperdonabile la sufficienza con cui regala un gol pesantissimo a Caputo. Distratto, disattento e probabilmente non consapevole della delicatezza del match, visti i ripetuti rischi inutili presi anche dopo il gol.

