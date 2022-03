Venezia-Sampdoria, match valido per la 30a giornata, è terminato sul punteggio di 0-2, con entrambe le reti realizzate da Francesco Caputo nel primo tempo. Nel finale, all'86' da segnalare l'espulsione per doppio giallo di Henry. La gara è stata arbitrata dal signor Orsato .Con questo risultato i liguri volano a quota 29, a +7 sul terzultimo posto della classifica, occupato dai padroni di casa.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Nicola Murru e Francesco Caputo esultano durante Venezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A Caputo affonda Venezia: la Samp passa 0-2 e vede la salvezza 3 ORE FA

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5 - Attento nelle prese alte e preciso in uscita. Non sbaglia nulla quest'oggi.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Match di grande esperienza. Limita senza particolari problemi Okereke, sganciandosi spesso e volentieri in avanti.

Alex FERRARI 6 - Preferito a Yoshida, non demerita al fianco di Colley, riuscendo a gestire senza troppi patemi i movimenti di Henry.

Omar COLLEY 6,5 - Grandissima prestazione la sua. Attento nelle letture ed irresistibile nei duelli aerei. Con Ferrari riesce ad annullare sia Henry che Nsame senza rischiare mai nulla. (dal 92' Maya YOSHIDA, SV)

Nicola MURRU 6 - Meno propositivo rispetto a Bereszynski ma comunque attento nella propria metà campo. Nani fa fatica a trovare spazio dalle sue parti. (dall'84' Tommaso AUGELLO, SV)

Antonio CANDREVA 6 - Si limita al compitino, aiutando in fase difensiva e presidiando la sua zolla di campo nella fase di manovra dei suoi. Prestazione sufficiente. (dal 71' Thomas RINCON 6 - Entra per garantire maggiore copertura, piazzandosi ad uomo su Aramu nel finale e riuscendo ad assistere i suoi difensori).

Abdelhamid SABIRI 6,5 - Concentrato ed opportunista in occasione dell'assist servito a Caputo. Per il resto fatica a rendersi pericoloso in una posizione che non è propriamente la sua preferita. Cresce nella ripresa.

Albin EKDAL 6 - Dona equilibrio alla mediana doriana, scandendo i tempi della manovra blucerchiata. Si vede poco ma fa un gran lavoro anche quest'oggi, (dall'84' Ronaldo VIEIRA, SV)

Stefano SENSI 6 - Grande qualità per l'ex-Inter, bravo a sganciarsi sul centro sinistra e ad imbucare per l'attacco della profondità di Caputo e Sabiri. Giocatore essenziale per questa squadra. (dal 71' Fabio QUAGLIARELLA 6 - Buon impatto sul match. Bravissimo a far salire i suoi compagni nel finale, proteggendo il pallone con qualità ed esperienza).

Morten THORSBY 6,5 - A tratti straripante con la sua fisicità. Riesce spesso a spezzare il cordone del Venezia, provando ad imbucare per le punte.

Francesco CAPUTO 7,5 - Una doppietta da centravanti vero, con due zampate da centro area all'apparenza banali ma figlie di un posizionamento da rapace d'area di rigore. Si avvicina anche quest'anno alla doppia cifra. Faro offensivo di questa Samp.

All. Marco GIAMPAOLO 6 - I suoi ragazzi raccolgono 3 punti importanti più per demeriti del Venezia che per quanto creato. Occorrerà comunque fare un salto di qualità per dare un senso al proseguio di questo progetto tecnico.

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 4 - Imperdonabile la sufficienza con cui regala un gol pesantissimo a Caputo. Distratto, disattento e probabilmente non consapevole della delicatezza del match, visti i ripetuti rischi inutili presi anche dopo il primo gol.

Tyronne EBUEHI 6: Meno aggressivo rispetto ad Haps. Non ha problemi con Murru e con Sensi che spesso e volentieri tende ad accentrarsi piuttosto che sfidarlo. (dall'80' Domen CRNIGOJ, SV)

Mattia CALDARA 6 - Più attento rispetto a Ceccaroni. Riesce ad annullare Candreva per poi soffrire maggiormente l'ingresso in campo di Quagliarella.

Ridgeciano Haps e Antonio Candreva durante Venezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Pietro CECCARONI 5,5 - Non impeccabile nella marcatura su Caputo, soprattutto in occasione del secondo gol. Non ha colpe invece sulla prima delle due reti.

Ridgeciano HAPS 6,5: Lotta per 90' con Bereszynski, riuscendo a limitare il polacco in fase difensiva. Davanti si vede poco in sovrapposizione nel primo tempo, per poi crescere nella ripresa.

Luca FIORDILINO 5: Errore pesantissimo in fase d'impostazione sul secondo gol di Caputo, Ancora troppo impreciso in fase di costruzione. (dal 56' Gianluca BUSIO 6 - Nervoso ed impreciso negli ultimi 30 metri. Non un grande impatto nel match il suo).

Ethan AMPADU 5,5: Meglio rispetto al compagno di reparto. Recupera una buona mole di pallone svolgendo con qualche difficoltà il suo ruolo di interdizione.

NANI 5,5 - Opaco, si vede poco sul centro destra, con il Venezia che fatica a servirlo con costanza. (dal 68' Sofian KIYINE 6 - Entra per dare maggiore dinamismo sulla trequarti, schierandosi quasi alle spalle di Nsame. Un paio di buone imbucate e poco altro nei suoi 20').

David OKEREKE 5,5: Come Nani, fatica a saltare Bereszynski con facilità, non riuscendo ad affinare l'intesa con l'inesauribile Aramu. Cala vistosamente nella ripresa. (dal 56' Jean Pierre NSAME 5.5 - Schierato al fianco di Henry, fatica ad eludere la stretta marcatura dei centrali doriani che lo anticipano con puntualità. Mai realmente pericoloso.)

Thomas HENRY 4,5 - Lotta e sgomita a centro area contro Colley e Ferrari. Bravo nel far salire la squadra ma ancora troppo impreciso sotto porta. Ingenuità imperdonabile nel finale. Espulsione evitabile che potrebbe costare carissima al Venezia.

Mattia ARAMU 6 - L'unico a salvarsi del reparto offensivo dei padroni di casa. Svaria su tutto il fronte nel tentativo di accendere i suoi con una sua giocata ma spesso sembra predicare nel deserto.

All. Paolo ZANETTI 5,5: Situazione complicatissima quella della sua squadra ora. Oggi i suoi ragazzi buttano 3 punti pesantissimi a causa di errori individuali che devono essere assolutamente evitati se si vuole ancora credere nel sogno di una salvezza sempre più complicata.

