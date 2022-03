Il sogno Europa resta complicato, ma se questo è il ritmo, il Sassuolo, ha diritto di crederci. Dieci punti sui 12 disponibili nelle ultime 4 giornate, i neroverdi di Dionisi continuano a volare e lo fanno anche sul campo del Venezia. Mezz’ora di show assoluto nel primo tempo, con la trinità offensiva – Raspadori-Scamacca-Berardi – a dettarmi ritmi, spazi, giocate. Certo, ad “aiutare” il Sassuolo, anche una giornata particolare del VAR e dell’arbitro Pairetto, che si erge a protagonista del match fischiando 4 rigori in tutto, 3 per il Sassuolo e uno per il Venezia (un paio, probabilmente, evitabili). Nulla leva però ai meriti della squadra emiliana, autrice di una partita di qualità e divertente. Venezia bocciato nel primo tempo ma promosso per l’atteggiamento nella ripresa. Certo, una vittoria nelle ultime 14 gare di Serie A non è il ritmo di una squadra che può centrare la salvezza. Serviranno punti e alla svelta. Ma alla prossima c’è la Lazio.

Il tabellino

Venezia (4-3-1-2): Romero; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Vacca (75’ Tessmann), Kiyine (64’ Ampadu); Aramu (86’ Sigurdsson); Henry (75’ Nsame), Okereke (86’ Nani).

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (Ruan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (82’ Harroui), Henrique; Berardi (90’ Peluso), Raspadori, Traore; Scamacca (72’ Defrel).

Gol: 2’ Raspadori, 17’ e 71 rig. Berardi, 29’ rig. Scamacca; 33’ Henry.

Assist: Mateju.

Note – Ammoniti: Fiordilino, Aramu, Svoboda, Vacca; Scamacca.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

2’ GOL! SUBITO RASPADORI! SASSUOLO AVANTI! Alla prima azione offensiva il Sassuolo passa subito. Fortunato sul rimpallo nel lanciarsi, ma bravo poi nella finta: Raspadori è freddo in area e buca subito Romero.

5’ OCCASIONE SASSUOLO! TRAORE'! Che partenza degli ospiti, qui con la giocata personale di Traorè che mette in crisi la difesa del Venezia e porta un nuovo pericolo alla porta di Romero.

11’ ALTRA OCCASIONE SASSUOLO! Grande palla di Frattesi per Traoré che si lancia a sinistra, dove è in difficoltà Mateju. Entrato in area però l'ivoriano calcia troppo su Romero.

17’ RIGORE PER IL SASSUOLO, GOL DI BERARDI. Colpo di testa di Frattesi, largo il braccio di Aramu. Richiamato al VAR, Pairetto fischia il rigore: in effetti il braccio è larghissimo. Dal dischetto Berardi non calcia bene, ma è fortunato e il pallone deviato da Romero va dentro.

29’ RIGORE PER IL SASSUOLO, GOL DI SCAMACCA. Fesseria di Romero che va addosso a Berardi ormai defilato. Il contatto non sembra eccessivo, ma c'è ed è proprio superficiale da parte del portiere. L'arbitro indica il dischetto. Questa volta va Scamacca sul pallone che calcia potente e centrale, spiazzando Romero.

33’ GOL! REAZIONE VENEZIA! HENRY! Cross di Meteju dalla destra, Henry troppo libero al centro e di testa infila in porta. Rete importante, può riaccendere la gara del Venezia.

54’ VENEZIA PERICOLOSISSIMO! Okereke accelera sulla sinistra e mette un buon pallone per Henry sul secondo palo: sponda per Fiordilino, il cui tiro a botta sicura viene deviato provvidenzialmente da Ferrari con la faccia.

71’ CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO, GOL DI BERARDI. Gran giocata di Raspadori, che punta Svoboda: il difensore del Venezia scivola e commette fallo. Terzo penalty della partita per i neroverd: Berardi torna sul dischetto e questa volta calcia meglio; Romero tocca, ma non basta.

85’ CONSIGLI PARA IL RIGORE AD ARAMU! Dopo controllo VAR, quarto rigore della partita. Sul dischetto si presenta Aramu: tiro forte e teso a sinistra, Consigli si distende e fa una gran parata.

MVP

Berardi. Protagonista di due rigori – non certamente impeccabili – che portano al gol, ma soprattutto di tante giocate offensive, di tanti duetti e tocchi pregevoli. E’ più lì dentro, nel gioco, che nelle mere finalizzazioni dagli undici metri, la partita di Mimmo Berardi. Una stagione fin qui davvero da incorniciare.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Congigli. Una bella parata nel primo tempo e un rigore che vale il +3. Colpo di giornata.

BOCCIATO: Romero. Incassa 4 gol e regala con un intervento goffo e inutile il rigore che uccide la gara.

