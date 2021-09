Venezia-Spezia, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Penzo di Venezia domenica 19 settembre alle ore 15.00.

Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ala-Myllymaki, Fiordilino, Lezzerini, Peretz

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Salcedo, Gyasi. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colley, Sena

Venezia-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Venezia-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Sono 26 i precedenti tra Venezia e Spezia tra Serie B e Coppa Italia (l’ultimo datato luglio 2020 in B, 1-0 per i veneti): i lagunari conducono per 13 vittorie a quattro, completano il quadro nove pareggi.

Il Venezia è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide tra Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia (9V, 9N), l’ultimo successo dei liguri risale al 1950: 5-0 nel campionato cadetto.

Tra Serie B e Coppa Italia il Venezia non ha mai perso in gare casalinghe contro lo Spezia (10V, 3N), mantenendo la porta inviolata in tutte le ultime tre.

Il Venezia potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 1999, con Walter Novellino alla guida (successi su Cagliari e Piacenza in quel caso).

Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide disputate contro squadre neopromosse in Serie A (1N, 1P): 3-0 in trasferta contro il Benevento nel novembre 2020 e 3-2 in casa contro il Crotone lo scorso aprile.

Lo Spezia ha perso gli ultimi due match di campionato, solo una volta in Serie A ha registrato tre sconfitte di fila: a gennaio 2021 perdendo contro Inter, Genoa e Verona.

Il Venezia è la squadra con più ammonizioni in questo campionato (15), nello scorsa stagione di Serie A nessuna ne contava più di 10 dopo le prime tre giornate (Lazio, 10 in quel caso).

David Okereke, autore di 10 reti e 10 assist nel 2018/19 con la maglia dello Spezia, è stato l’ultimo giocatore in grado di andare in doppia cifra sia di gol che di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie B; l’attuale attaccante del Venezia ha collezionato 54 presenze in totale nel torneo cadetto con i liguri.

Sia Thomas Henry che David Okereke hanno trovato la rete nell’ultimo match di campionato del Venezia, l’ultimo calciatore straniero dei veneti che ha segnato in due match di fila in Serie A è stato Igor Budan nell’aprile 2000.

Solo João Pedro (nove) ha effettuato più tiri in porta di Daniele Verde (sei) in questo campionato; quattro di questi sono arrivati nell’ultimo match contro l’Udinese – eguagliato il record di conclusioni nello specchio di un giocatore dello Spezia in Serie A (sempre di Verde v Roma lo scorso maggio).

