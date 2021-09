Venezia-Torino, match valido per la 6a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Penzo di Venezia, lunedi 27 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Serie A Torino-Lazio 1-1, pagelle: Pjaca implacabile, Immobile cinico 14 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ala-Myllymaki, Ampadu, Ebuehi, Fiordilino, Haps, Lezzerini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Praet, Zaza

Statistiche Opta

40° confronto tra Venezia e Torino tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: bilancio lievemente a favore della formazione granata che vanta 14 vittorie a fronte di 12 successi veneti e di 13 pareggi.

L’ultimo match ufficiale tra Venezia e Torino risale ad aprile 2005 in Serie B ed è stato vinto dai granata, che hanno così interrotto una striscia di otto match consecutivi senza ottenere il successo tra cadetteria e massimo campionato (4N, 4P).

Il Venezia è imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Torino in Serie A (1V, 5N), parziale in cui una sola volta entrambe le squadre sono rimaste a secco di gol nel singolo incontro (0-0 nel 1966).

Venezia e Torino hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide disputate in Veneto in Serie A, dopo aver impattato solo una delle precedenti sette di queste gare (tre vittorie a testa in quel parziale).

Il Venezia ha perso quattro delle prime cinque partite di questo campionato: dopo sei gare ha fatto peggio solamente nel 2001/02 (cinque sconfitte) e nel 1949/50 (sei) – in entrambi i casi è retrocesso a fine stagione.

Dopo il successo di misura sul Sassuolo alla 4ª giornata di campionato, il Torino potrebbe ottenere due successi di fila in trasferta in Serie A per la prima volta dal novembre 2019, sotto la guida di Walter Mazzarri.

Otto dei 10 gol subiti dal Venezia in questo campionato sono stati incassati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco.

Torino e Venezia sono le due squadre ad aver subito più reti nei minuti di recupero (due gol entrambi) in questa stagione di Serie A.

Dennis Johnsen, nonostante sia il giocatore del Venezia con più tiri nello specchio della porta (tre), non ha ancora segnato in questo campionato – nella scorsa Serie B si sbloccò alla 18esima presenza e dopo 14 tiri nello specchio.

Marko Pjaca ha realizzato da subentrato quattro dei suoi sei gol in Serie A, compresi i due di questa stagione.

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Un rigore di Immobile salva la Lazio: col Torino è 1-1 18 ORE FA