Venezia-Udinese, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Deulofeu su calcio di rigore, Henry e Becao. Udinese che in virtù di questo risultato sale a +14 sul Venezia, ipotecando la salvezza.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Becao affonda il Venezia, 1-2 e 6° ko consecutivo 4 ORE FA

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5 - Sicuro sulle uscite alte e sempre reattivo. Decisivo il suo intervento su Henry nella ripresa.

Rodrigo BECÃO 7,5 - Attento ed ordinato in marcatura. Annulla di fatto Johnsen sulla destra, rendendosi poi l'eroe della vittoria bianconera con la sua zuccata decisiva nel recupero.

Pablo MARI 6.5 - Torna al centro della difesa bianconera e non demerita, anticipando con precisione Cuisance nel primo tempo.

Nahuen PEREZ 6 - Molto efficace nei duelli aerei. Attento in marcatura su Cuisance che fatica a trovare spazi dalle sue parti.

Nahuel MOLINA 6.5 - Spinge di gran lena sull'out di destra, creando sempre pericoli con suo piede educato. (dall'83' SOPPY, SV)

WALACE 6,5 - Prezioso in fase di copertura. Scherma le iniziative dei lagunari cercando di dar manforte al terzetto arretrato.

Jean-Victor MAKENGO 6,5 - Solita intensità a centrocampo. Corre per due permettendo ad Arslan di sganciarsi con costanza. (dall'83' JAJALO, SV)

Tolgay ARSLAN 6 - Molto propositivo in avanti con i suoi inserimenti. Balla tra mediana e linea offensiva creando parecchi problemi a Busio. (dal 68' SAMARDZIC, 6.5 - Prezioso con la sua abilità nei calci piazzati. Perfetto il cross per l'1-2 di Becao.

Destiny UDOGIE 6,5 - Meno propositivo rispetto a Molina ma comunque insidioso con i suoi inserimenti. Preciso in fase difensiva. (dal 72' ZEEGELAAR, 6 - Si limita a coprire in fase difensiva senza sganciarsi troppo)

Gerard DEULOFEU 7.5 - Prestazione super dello spagnolo, tornato tra i titolari di Cioffi e subito risultato decisivo con le sue accelerazioni e la sua velocità. Freddissimo anche dagli undici metri. Promosso.

BETO 6.5 - Pericoloso con la sua rapidità e le sue percussioni. Pecca di imprecisione sottoporta ma gioca tutto sommato un match di ottimo livello.

All. Gabriele CIOFFI 7 - I suoi ragazzi manifestano la loro superiorità nei confronti del Venezia, archiviando una vittoria cruciale che profuma già di salvezza.

Gerard Deulofeu, Venezia-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Venezia

Niki MÄENPÄÄ 6.5 - Un paio di buoni interventi nella ripresa. Bravissimo sulla punizione di Molina.

Tyronne EBUEHI 6: Fatica in fase difensiva a contenere Deulofeu. Non bene nemmeno in avanti, dove non riesce mai a saltare Udogie nell'uno contro uno. (dal 57' Sofian KIYINE, 6 - Più offensivo rispetto ad Ebuehi, partecipa all'ultima mezzora di grande aggressività dei suoi.)

Marco MODOLO 5 - Deulofeu sguscia spesso e volentieri dalle sue parti, creandogli più di un problema. Si perde Becao nel finale, aggravando ulteriormente le sue colpe.

Pietro CECCARONI 5.5 - Fatica a contenere l'esuberante Beto che lo sfida in velocità. Cala alla distanza come tutti i suoi.

Ridgeciano HAPS 6 - Solita prestazione di grande solidità. Attento in fase difensiva ed ordinata nella metà campo offensiva.

Domen CRNIGOJ 5,5: Si vede poco in mezzo al campo, sovrastato da Walace e Makengo.

Ethan AMPADU 5,5 - Chiamato a dare qualità in mezzo al campo, non riesce mai ad eludere la marcatura di Makengo. Appannato.

Gianluca BUSIO 5.5 - Match condizionato dal giallo rimediato dopo 2'. Insicuro, nervoso e spesso impreciso. (dal 53' Antonio Junior VACCA, 6 - Gestisce l'assalto finale dei suoi smistando con discreta precisione a centrocampo.)

Michael CUISANCE 5 - Molto male in fase di ripiegamento, con l'episodio del fallo da rigore che gli vale di fatto la palma di peggiore in campo. Disattento, nervoso e poco intelligente nelle letture in avanti. Non ripaga la fiducia di Zanetti. (dal 53' Mattia ARAMU, 6 - Il suo ingresso in campo risveglia il Venezia che alza il proprio baricentro nell'ultima mezzora.)

Thomas HENRY 7 - Ultimo ad arrendersi dei suoi. Letale nella zampata che fulmina Silvestri e regala una piccola speranza ai suoi tifosi.

Dennis JOHNSEN 5,5 - Un buon cross nel primo tempo e poco altro. In generale fatica contro i rocciosi centrali bianconeri. (dal 57' David OKEREKE, 5.5 - Inserito per attaccare la profondità e rendersi pericoloso con la sua velocità, fatica a farsi trovare dai compagni.)

All. Paolo ZANETTI 5: Sesto ko consecutivo in Campionato e salvezza che non si allontana solo per i contemporanei ko di Genoa e Cagliari. La sua squadra sembra essere ormai in debito d'ossigeno da tempo.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Becao affonda il Venezia, 1-2 e 6° ko consecutivo 4 ORE FA