Verona-Cagliari, match valido per la 5a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 0-0. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 6: nessun impegno per lui questa sera.

Koray GUNTER 5,5: non perfetto nelle retrovie si prende un giallo in avvio di gara che lo condiziona

Federico CECCHERINI 6: non concede alcuna palla agli avanti avversari, partita ordinata (dal 46’ Nicolò CASALE 6: entra nella ripresa quando il Verona gioca una partita puramente offensiva e la linea difensiva si mantiene più alta)

Pawel DAWIDOWICZ 6,5: un difensore che si propone costantemente in fase offensiva. Colpisce un palo di testa su mischia.

Marco Davide FARAONI 6,5: si propone con la solita pericolosità e genera diversi pericoli al Cagliari.

Miguel VELOSO 6: gioca con i suoi ritmi forse un po' troppo compassati (dal 79’ Adrien TAMEZE 6: porta vivacità al centrocampo.)

Ivan ILIC 5,5: gioca molti palloni, ma non trova la giocata decisiva. (dal 79’ Daniel BESSA s.v.)

Darko LAZOVIC 5,5: non particolarmente presente sulla sua fascia. Il Verona spinge dalla parte di Faraoni.

Gianluca CAPRARI 6,5: il più ispirato dei suoi. Splendida la sua sciabolata che mette Faraoni davanti al portiere. Giocatore di qualità.

Antonin BARAK 6: nel secondo tempo scocca un paio di conclusoni pericolose. Non particolarmente ispirato.

Giovanni SIMEONE 5,5: tanta generosità che porta anche a commettere un brutto fallo su Nandez ai limiti del rosso. Spreca un'occasione importante in apertura di ripresa. (dal 79’ Kevin Lasagna 6: entra bene ed è pericoloso in due azioni distinte)

Mister Igor TUDOR 6: gioco non scintillante e nel primo tempo resta bloccato dal Cagliari di Mazzarri. Nella ripresa il Verona avrebbe meritato il gol e in ogni caso è dimostrata la solidità della sua squadra.

Le pagelle della Cagliari

Boris RADUNOVIC 7,5: sostituisce Cragno e lo fa con 3 parate determinanti. Il risultato è in buona parte merito suo.

Martin CACERES 6: difende con esperienza anche nelle situazioni intricate del secondo tempo.

Andrea CARBONI 6,5: il migliore della difesa sarda. Grande chiusura su Faraoni a sventare il possibile 1-0. Prova senza sbavature.

Luca CEPPITELLI 6: chiusure decisive nel finale in particolare sulla conclusione di Lasagna in pieno recupero.

Charalampos LYKOGIANNIS 5: soffre Faraoni, resta sempre in zona difensiva senza proiezioni in attacco (dal 86’ ZAPPA s.v.)

Nahitan NANDEZ 6,5: gara di sostanza, contribuisce alle ripartenze del Cagliari nella metà campo avversaria.

Raoul BELLANOVA 6,5: chiude, riparte, imposta. Sempre attivo e dalla corsa infinita. Ottima prestazione

Alberto GRASSI 6: si cala bene nella partita di pura lotta del Bentegodi. Tanta quantità. (dal 82’ Kevin STROOTMAN s.v.)

DALBERT 5: si vede molto poco, nessuna incursione di rilievo in una partita che lo vedeva impegnato in zona offensiva. (dal 75’ Razvan Gabriel MARIN s.v.)

Keita BALDÉ 5,5: si impegna in un lavoro di raccordo tralasciando la profondità. (dal 74’ Leonardo PAVOLETTI 5.5: gioca pochi palloni entrando in un finale di gara di pura sofferenza)

JOAO PEDRO 5: partita di sacrificio ma senza alcun guizzo negli ultimi metri. Non la partita migliore del bomber cagliaritano.

All. Walter MAZZARRI 6,5: imposta la gara con tanta densità in mezzo al campo e lanci lunghi verso le punte. Restano i problemi di costruzione, ma quantomeno il sacrificio e la compattezza regalano un punto che fa ben sperare.

