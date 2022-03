Chiusura della curva del Verona per una giornata di campionato. A 48 ore dal vergognoso spettacolo di striscioni e cori di razzismo territoriale ai danni del Napoli, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ha preso provvedimenti per punire la parte più calda del tifo gialloblù. La decisione arriva non per l'increscioso striscione fuori dallo stadio bensì per i cori intonati contro Victor Osimhen e gli altri giocatori di colore della squadra partenopea. Società scaligera punita anche con una multa di 7.000 euro per lancio di petardi ed insulti all’arbitro.

Le motivazioni nel comunicato del giudice sportivo

Obbligo di disputare una gara con il settore Curva Sud senza spettatori per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara. Per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34’ del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9’ del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto. La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S”.

Le altre decisioni del giudice sportivo

Un turno di squalifica con duemila euro di multa per il laziale Mattia Zaccagni, un turno di squalifica e 1500 € di multa per Davide Faraoni, capitano dell’Hellas Verona, mentre semplice squalifica di una giornata per Bonifazi e Sansone (Bologna), Ceccherini e Ilic (Verona), Raspadori (Sassuolo), Zappacosta (Atalanta). Squalifica di una giornata con ammenda di 5000 € per il vice di Mourinho, Salvatore Foti che salterà il derby Roma-Lazio.

