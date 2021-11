Hellas Verona-Empoli, match valido per la tredicesima giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 2-1, frutto della rete iniziale di Barak al 48', del pareggio di Romagnoli al minuto 68 e del definitivo 2-1 di Tameze, giunto nel primo minuto di recupero della ripresa su assist del già citato trequartista ceco. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Simone Romagnoli esulta per il gol in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPO' 6,5 : Incolpevole sul gol di Romagnoli. Si supera negli ultimi 20', tenendo in partita i suoi con due parate di alto livello su Bajrami.

Pawel DAWIDOWICZ 6.5 - Prestazione autorevole del centrale di casa. Attento e sempre molto efficiente nei palloni alti.

Koray GÜNTER 5: Gestisce senza particolari preoccupazioni Mancuso, anticipandolo con regolarità. Macchia la sua prestazione con l'indecisione che porta al pareggio di Romagnoli.

Federico CECCHERINI 6: Prestazione positiva del centrale scaligero. Attento in marcatura e spesso attivo anche nella metà campo ospite con i suoi inserimenti.

Giovanni Simeone a duello con Luperto in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Davide Andrea FARAONI 6,5: Indiavolato sull'out di competenza. Spinge come un forsennato e sfrutta l'intesa con Barak per creare grattacapi continui alla retroguardia ospite.

Adrien TAMEZE 7: Grandissima intensità in mezzo al campo. Recupera una miriade di pallone e ha il merito di trovare il gol decisivo nel recupero, ciliegina sulla torta di una partita di alto livello. (dal 93' Bosko SUTALO, SV)

Miguel VELOSO 6,5: Goniometro e compasso al centro della mediana scaligera: detta i tempi della manovra gestendosi con grande esperienza.

Nicolò CASALE 6: Da ex, ingaggia un bel duello sulla propria fascia con Fiammozzi, riuscendo a contenerlo con efficacia in fase difensiva. (dal 46' Darko LAZOVIC, 6,5 - Tudor lo inserisce per dare maggior imprevedibilità in avanti e lui lo ripaga dopo 3' con l'assist per Barak. Dal 93' Giandomenico MAGNANI, SV)

Antonin BARAK 7,5: Stagione pazzesca del trequartista ceco che trova il quinto gol in stagione, sbloccando il match. Prestazione di sopraffina qualità e grandissima quantità sulla trequarti, condita con l'assist illuminante per il 2-1 di Tameze.

Tamèze esulta per il gol in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Gianluca CAPRARI 6,5: Nel primo tempo si vede poco. Cresce nei secondi 45', quando con più spazi a disposizione riesce a mettere in difficoltà Vicario in più occasioni dal limite dell'area.

Giovanni SIMEONE 6,5: Non trova il gol, è vero, ma gioca un match di grandissima intelligenza, a servizio della squadra. Giocatore completamente rinato dall'arrivo in panchina di Tudor. (dal 93' Martin HONGLA, SV)

Mister Igor TUDOR 7: Ennesima prestazione di assoluto livello dei suoi ragazzi. Intensità spaventosa, organizzazione e grande qualità nello sviluppo della manovra offensiva. Riesce finalmente a scacciare il fantasma dei "secondi tempi".

Le pagelle dell'EMPOLI

Guglielmo VICARIO 6,5 : Incolpevole sui gol di Barak e Tameze. Provvidenziale invece su Caprari nella ripresa, con un intervento ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Riccardo FIAMOZZI 5,5: Le discese di Casale e Lazovic gli creano più di un grattacapo in fase di copertura. Non brillantissimo anche nella metà campo offensiva, dove si fa vedere pochissimo.

Simone ROMAGNOLI 6,5: Meno preciso rispetto a Luperto in fase difensiva. Ha il merito di pareggiare la sfida con un tap-in da attaccante vero sugli sviluppi di un corner.

Sebastiano LUPERTO 6,5 - Ha l'ingrato compito di contenere Simeone. Non sfigura, disimpegnandosi in una serie di ottime chiusure nel primo tempo.

Riccardo MARCHIZZA 5: Faraoni lo punta con regolarità, mettendolo spesso in difficoltà. Male anche nella marcatura su Barak. Tutte le azioni pericolose degli ospiti nascono dalla sua fascia.

Barak e Henderson a duello in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Nicolas HAAS 5,5 : Soffre la fisicità di Tameze e la qualità di Veloso. Meno in palla rispetto alle ultime uscite. (dal 77' Filippo BANDINELLI, SV)

Leo STULAC 5,5 : Chiamato a dare geometrie e tempi in mezzo al campo, soffre la marcatura di Barak e non riesce mai ad entrare in partita. (DAL 77' Kristjan ASSLANI, SV)

Liam HENDERSON 6: Nel primo tempo è sfortunato nel colpire una clamorosa traversa. Cala nella ripresa e viene sostituito. (dal 57' Nedim BAJRAMI, 6,5 - Grandissimo impatto sul match. Entra in campo con grande grinta ed impegna in due occasioni Montipò, sfiorando il gol del 2-1))

Federico DI FRANCESCO 6: Tutte le azioni pericolose dei suoi transitano come sempre dai suoi scarpini. Oggi, rispetto alle ultime uscite, è però meno pericoloso, sempre ben marcato da Dawidowicz. (dall'84' Ardian ISMAJLI, SV)

Andrea PINAMONTI 6: Lotta con Ceccherini per 90', abbassandosi spesso e volentieri nella propria metà campo a ricevere il pallone. Decisamente più in partita di Mancuso.

Barak esulta con Lazovic per il gol in Hellas Verona-Empoli - Serie A 2021/2022 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Leonardo MANCUSO, 5 - Non sfrutta la chance che Andreazzoli gli concede, schierandolo dal 1'. Mai in grado di rendersi pericoloso in avanti e costantemente anticipato da Gunter. Involuzione importante rispetto a quanto mostrato nelle prime giornate. (dal 58' Samuele RICCI, 6 - Entra per dare maggiore equilibrio alla manovra dei suoi, disimpegnandosi senza particolari patemi.)

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5.5: I suoi ragazzi gettano al vento un punto con una disattenzione nel finale. La prestazione resta comunque positiva, soprattutto per quanto mostrato nella propria metà campo di gioco.

