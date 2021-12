Verona-Fiorentina, match valido per la 19a giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 1-1 frutto delle reti di Kevin Lasagna e Gaetano Castrovilli. Rimangono a secco Vlahovic e Simeone, mentre brillano Lasagna e la difesa del Verona.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 5,5: insicuro in un paio d'uscite, poteva fare qualcosina di più sul colpo di testa di Castrovilli.

Nicolò CASALE 7: il Verona è in piena emergenza difensiva, lui si mette a disposizione come riferimento centrale e doma la belva Vlahovic. Serata da incorniciare.

Bosko SUTALO 7: più volte si prende la licenza di attaccare sul versante di sinistra, sfoggiando grande personalità. La sua chiusura in scivolata su Bonaventura vale come un gol.

Bosko Sutalo e Nicolas Gonzalez in Verona-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Davide FARAONI 7: sulla destra la Fiorentina concede praterie, lui non esita ad approfittarne. Tante idee e ricami per Simeone e compagni, un palo e una prestazione solida.

Adrien TAMEZE 6,5: rubapalloni instancabile, il suo supporto e le sue letture perentorie permettono alla squadra di distendersi con scioltezza.

Miguel VELOSO 5,5: una sua leggerezza in fase di costruzione spiana la strada a Bonaventura, fortunatamente Sutalo sbroglia la minaccia con una scivolata plastica. Sono disattenzioni, queste, che possono sempre costare. (dal 45' BESSA 6: scommessa coraggiosa di Tudor a inizio secondo tempo; lui riesce a tenere la squadra alta per un buon quarto d'ora).

Ivan ILIC 5: si fa rubare il tempo da Castrovilli proprio sul più bello. Calo di tensione imperdonabile.

Darko LAZOVIC 6,5: si esalta nelle ripartenze dei gialloblù. La concretezza sottoporta però, lo sappiamo bene, non è il suo forte.

Kevin LASAGNA 7,5: cerca di disorientare la retroguardia viola in una posizione ibrida, alle spalle di Simeone, e il gol dell'1-0 gli dà ragione; si muove bene tra le linee, è la leva che aziona le ripartenze scaligere. (Dall'81' CANCELLIERI sv).

Gianluca CAPRARI 7: reattivo e cinico in occasione dei ribaltamenti di fronte, l'assist per Lasagna è frutto di questi due oli essenziali. (Dall'81' HONGLA sv).

Giovanni SIMEONE 5: alla mezz'ora si divora il gol del 2-0, non coglie mai l'attimo giusto per colpire.

All. Igor TUDOR 6,5: considerando la difesa incerottata, il suo Verona è riuscito ad imporsi soprattutto in fase arretrata. Ogni elemento si è sacrificato per la squadra, ma una prestazione coesa non è bastata per portare a casa i tre punti. Un vero peccato.

La gioia di Kevin Lasagna, Verona-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5,5: incolpevole sul gol, saldo su qualche uscita.

Lorenzo VENUTI 5: in una partita in cui l'intera squadra non ha mostrato alcuna personalità, ci pare eccessivo ricercare questo ingrediente nella sua prestazione. Affonda assieme all'intera difesa viola. (dal 71' ODRIOZOLA 5,5: poco tempo per abituarsi al freddo veronese, non brilla come ci si aspettava).

Nikola MILENKOVIC 6,5: vigile e provvidenziale nell'anticipare gli interventi di Simeone a ridosso dell'area piccola. Una garanzia.

IGOR 5: partita da incubo la sua: si fa bruciare da Lasagna sul filo del fuorigioco, poi rischia di combinare la frittata scivolando sul fondo dell'area e concedendo così una nitida chance a Simeone.

Aleksa TERZIC 6,5: esordio da titolare giocato in apnea: subisce l'irruenza di Faraoni per tutta la partita, l'assist per Castrovilli lo salva.

Giacomo BONAVENTURA 6: l'unico che prova a creare qualcosa là davanti con personalità, ma con lui in campo la cintura del centrocampo viola è troppo esile, e si sfilaccia inesorabilmente sotto le ripartenze venete. Un acciacco fisico lo costringe ad abbandonare il match al rientro dagli spogliatoi (dal 45' CASTROVILLI 7: dopo qualche timida avanzata verso l'area veneta, colpisce a sangue freddo. Una giocata che luccica, in vista del girone di ritorno).

Lucas TORREIRA 5,5: prova a rompere le fitte trame di gioco veronesi in tutti i modi, ma la squadra non lo segue.

Alfred DUNCAN 5,5: la difesa imbriglia Vlahovic, lui lo cerca continuamente, senza fortuna. Paga una prestazione monocorde.

Riccardo SOTTIL 5: Tameze ne prevede ogni spunto, e alla fine lo costringe a eclissarsi, mestamente. (dal 63' SAPONARA sv: la sua partita dura meno di 10', esce per un infortunio al braccio; dal 70' CALLEJON 5,5: gioca col freno a mano tirato, pochi spunti).

Dusan VLAHOVIC 6: sgomita spalle alla porta, prova a inventarsi qualche giocata in un fazzoletto di campo e a fare reparto da solo. Ma la squadra non gira come dovrebbe, e lui è costretto ad arrendersi.

Nico GONZALEZ 5: isolato ed eccessivamente largo, non si sacrifica nemmeno in ripiegamento. Prestazione da dimenticare.

All. Vincenzo ITALIANO 5,5: la sua Fiorentina chiude un esaltante 2021 con una magra prestazione. La sosta permetterà ai suoi ragazzi di recuperare energie cruciali.

