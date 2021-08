Nel segno di Correa. L'Inter sbanca il Bentegodi in rimonta grazie alla doppietta dalla panchina del nuovo acquisto, che ci mette dieci minuti a trovare la prima gioia con la nuova maglia prima del bis nel finale: festa per Inzaghi. Match indirizzato dall'errore di Handanovic, che al 15' sbaglia a dare la palla a Brozovic: Ilic ne approfitta e con il tocco sotto porta avanti il Verona, che dopo un avvio complicato si scioglie e dà noie ai campioni d'Italia. La pressione dell'Hellas funziona, l'Inter pareggia il match in avvio di ripresa con il colpo di testa di Lautaro da rimessa di Perisic. Il Toro sfiora il vantaggio, ma è il connazionale Correa (entrato al 73') a completare la rimonta con un grande colpo di testa su cross di Darmian, prima della ciliegina finale: diagonale sinistro nell'angolino dal limite. L'Inter va alla sosta con sei punti e con un Correa in più.

Il tabellino

VERONA-INTER 1-3 (primo tempo 1-0)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (75' Sutalo), Günter, Ceccherini (53' Casale); Faraoni (75' Dawidowicz), Hongla (74' Tameze), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri (62' Lasagna). Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66' Vidal), Calhanoglu (87' Vecino), Perisic (66' Dimarco); Dzeko (87' Sensi), L. Martinez (73' Correa). Allenatore: S. Inzaghi.

Gol: 15' Ilic (V), 47' Lautaro (I), 83' Correa (I), 90' Correa (I)

Assist: 1-2 Darmian (I)

Ammoniti: Magnani (V), Lautaro (I), Brozovic (I)

La cronaca in 7 momenti chiave

12' MONTIPO' SU LAUTARO - Prima occasione del match: l'argentino si trova il pallone su palla di Perisic, girata sul primo palo: corner.

15' ERRORE DI HANDANOVIC, GOL DI ILIC - Lo sloveno offre una pessima palla a Brozovic: Ilic vince il rimpallo e con un tocco sotto batte Handanovic.

23' BARELLA VICINO AL PARI - Contropiede dell'Inter: cross di Calhanoglu, stacco dell'ex Cagliari che non va lontano dalla porta.

48' GOL DI LAUTARO - Rimessa lunga di Perisic, come un calcio d'angolo: spizzata di Dzeko e colpo di testa vincente da pochi passi del Toro, tutto solo.

55' LAUTARO VICINO AL GOL - Azione fotocopia del pareggio: rimessa di Perisic, spizzata di Dzeko e girata mancina dell'argentino, a un centrimetro dal primo palo.

83' GOL DI CORREA - Contropiede dell'Inter, Vidal manda nello spazio Darmian che tiene la palla dentro e mette in mezzo: stacco dell'argentino e palla alle spalle di Montipò.

90' ANCORA CORREA - Sinistro vincente dalla trequarti e pallone all'angolino.

Il migliore

Joaquin CORREA - Esordio da sogno, da impazzire. Entra sull'1-1 e dedice la sfida con una doppietta totale: colpo di testa e mancino vincente dal limite dell'area.

Il peggiore

Samir HANDANOVIC - Verona non porta bene al capitano nerazzurro, che come l'anno scorso regala il gol a Ilic.

