Verona-Juventus, match valido per l'11esima giornata di Serie A disputatosi al Bentegodi, si è concluso con il punteggio di 2-1. Decisiva la doppietta di Simeone, inutile il gol di McKennie nel secondo tempo. Vediamo ora le cinque verità che ci ha lasciato il match.

1) Juve, addio scudetto

Solo un miracolo può consentire alla Juventus di tornare campione d'Italia. Il distacco da Milan e Napoli rischia di allungarsi, con la possibilità di chiudere la giornata a -16 dalla vetta. Uno strappo marginabile solo con un cammino perfetto da qui alla fine e con un incastro magico. La Juve ora deve fare corsa su se stessa, cercando di trovare le risposte a una crisi inimmaginabile a inizio stagione: una settimana fa il pareggio contro l'Inter veniva accolto come un buon segnale dopo il filotto di 1-0, a sette giorni di distanza i bianconeri sono condannati a inseguire un piazzamento in Champions League.

2) Allegri: idee e centrocampo, qual è la direzione?

È difficile capire quale sia la direzione in cui sta lavorando Allegri per cercare di raddrizzare la Juventus. Anche perché il crollo dell'ultima settimana non è figlio di un tentativo di passo in avanti rispetto a quanto proposto nel periodo in cui la difesa funzionava e si portavano a casa partite a suon di 1-0. Quali sono le gerarchie? Con quale idea scende in campo la Juve? Il centrocampo, in particolare, continua a essere un rebus: la mossa Arthur dal 1' non ha pagato, Rabiot e Bentancur si sono dimostrati ancora una volta assenti. L'unica nota lieta è McKennie, a segno per la seconda volta di fila. E poi, a proposito di gerarchie: il fatto che Dybala sia diventato improvvisamente il centro dopo essere stato spesso ai margini (come a San Siro contro l'Inter) è la dimostrazione che domina la confusione.

La disperazione di Paulo Dybala dopo la traversa, Verona-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Dybala faro bianconero

Dybala, appunto. La Juve deve ripartire dalla Joya e ha già provato a farlo contro il Verona: argentino finalmente al centro e responsabilizzato, come dimostrano le tante iniziative prese e le diverse occasioni create. La più classica delle prediche nel deserto: i compagni si affidavano a Dybala in ogni circostanza, quasi rinunciando a prendersi l’iniziativa. L’ex Palermo ha fatto quello che ha potuto, sbattendo sulla traversa nel primo tempo e su Montipò nella ripresa. Una cosa è certa: l’argentino non può più essere utilizzato part-time.

4) Il Verona di Tudor e quel filo con Juric

Igor Tudor ha punito la "sua" Juve quasi a voler vendicare Pirlo, del cui staff faceva parte nella passata stagione. Questo Hellas sembra avere dentro di sé ancora il segno di Ivan Juric: una sola sconfitta nelle ultime otto partite, da quando cioè Eusebio Di Francesco è stato esonerato. L'unico ko è arrivato contro il Milan, dopo un'altra partenza sprint e un calo nella ripresa. Poi c'è l'altra faccia della medaglia. C'è il Verona che corre, lotta, gioca in avanti (prima di calare nel finale e di conseguenza ritirarsi, rischiando di compromettere quanto di buono fatto). I punti in classifica sono gli stessi della Juventus: 15.

Simeone esulta per il gol in Hellas Verona-Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

5) Simeone sempre più decisivo

Il Cholito non si ferma più. Sei gol in una settimana tra Lazio e Juventus. Le difese avversarie hanno fatto la loro parte, ma il figlio di Diego è tornato attaccante affamato e pericoloso, per chiunque. Dopo essere finito quasi ai margini, ora l'ex Cagliari sembra tornato quello dei tempi d'oro: se dovesse tenere un rendimento costante per tutta la stagione, chissé che non possa tornare nella mente delle big. Intanto, Tudor se lo gode e vola in classifica.

