Una Lazio spenta, stanca e senza risorse extra, viene surclassata da un Verona pieno di vigore e iniziativa. E, soprattutto, con un Giovanni Simeone in forma strepitosa: gli scaligeri s'impongono 4-1 e tutte le reti gialloblù sono firmate dal Cholito. La band di Sarri prova a riaprirla sul 2-0 con Immobile, ma padroni di casa possiedono il triplo della benzina dei biancocelesti imponendosi meritatamente per il computo delle occasioni create. La Lazio resta a 14 punti, la formazione di Tudor - invece - sale a quota 11.

Il tabellino

HELLAS VERONA-LAZIO 4-1

Serie A Verona-Lazio, pagelle: Simeone da 10 e lode, senza discussioni 29 MINUTI FA

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (69' Sutalo), Casale (45' Ceccherini); Faraoni, Ilic, Miguel Veloso (68' Tamèze), Lazovic; Barak; Simeone, Caprari. All.: Tudor.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj (57' Lazzari); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (63' Cataldi), Akpa Akpro (56' Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Pedro (63' Raul Moro). All.: Sarri.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 30', 36', 62' e 92' Simeone (HV), 46' Immobile (L).

Assist: Caprari (HV, 1-0), Miguel Veloso (HV, 2-0), Milinkovic-Savic (L, 2-1), Caprari (HV, 3-1), Faraoni (HV, 4-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Miguel Veloso, Patric, Akpa Akpro, Ceccherini.

Il momento social

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

13' - INCREDIBILE GOL GETTATO ALLE ORTICHE DA ILIC! Caprari, sulla sinistra, manda sul fondo Lazovic, abile a premiare l'ex Manchester City il quale, all'altezza del dischetto, calcia alto sopra la traversa!

20' - ALTRA OCCASIONE PER ILIC, che prima allarga sulla destra per Faraoni, poi - di testa - gira il suo cross di poco fuori bersaglio!

26' - CAPRARI MANDA AL TIRO BARAK! Rasoterra a botta sicura da pochi metri: autentico miracolo di Reina in respinta!

30' - GOL DEL VERONA CON SIMEONE! Filtrante strepitoso di Caprari per l'ex Cagliari, che passa in mezzo a Patric e Radu insaccando con un bel tocco sotto a Reina in uscita: 1-0!

Il gol di Simeone in Verona-Lazio Credit Foto Getty Images

36' - GOL DEL VERONA COL CHOLITO SIMEONE! Ancora lui: Casale per Miguel Veloso, che verticalizza per il figlio d'arte, il cui destro-bolide da fuori non dà scampo a Reina!

Giovanni Simeone esulta mentre i giocatori della Lazio sono in difficoltà Credit Foto Getty Images

41' - FINALMENTE IMMOBILE! L'attaccante di Torre Annunziata se ne va in velocità puntando Günter: conclusione di poco a lato.

46' - GOL DELLA LAZIO, CHE ACCORCIA A INIZIO RIPRESA CON IMMOBILE! Bel filtrante di Milinkovic-Savic, scatto in velocità e conclusione in porta con palla che passa sotto le gambe di Montipò, decisamente rivedibile sul suo intervento!

52' - FELIPE ANDERSON VICINISSIMO AL 2-2! Percussione irresistibile sulla destra dell'ex West Ham il quale, a tu per tu con montipò, lascia partire il diagonale rasoterra sfiorando il palo più lontano!

58' - QUASI AUTOGOL DI MILINKOVIC-SAVIC! Sugli sviluppi di un corner, palla rimessa dentro dalla sinistra di Günter e colpo di tacco rischioso del centrocampista serbo che, nel tentativo di salvare, quasi non beffa Reina!

62' - GOL DEL VERONA, ANCORA UNA VOLTA SIMEONE! Filtrante strepitoso di Caprari per l'accorrente Cholito che, a tu per tu con Reina, non sbaglia! Tutto è nato da una palla persa malamente da Pedro!

Giovanni Simeone esultanza, Verona-Lazio, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

72' - TRAVERSA DELLA LAZIO CON MILINKOVIC-SAVIC! Colpo di testa senza fortuna su corner battuto da Luis Alberto!

73' - PATRIC! Su cross di Lazzari, colpo di testa imperioso su cui arriva l'ottima risposta di Montipò!

79' - TIRO A GIRO DALLA SINISTRA DI LAZOVIC! Pep Reina riesce a smanacciare e a sventare la minaccia del possibile 4-1 scaligero.

90'+2 - GOL DEL VERONA CON SIMEONE! Sempre lui, sempre il Cholito, che insacca di testa, alle spalle di Reina, un cross dalla destra di Simeone: 4-1!

MVP

Simeone. Certamente una scelta che può far dormire al cronista sonni tranquilli. Sì, voto 10 per il Cholito: perché quattro reti e una prestazione per giunta tutta a supporto dei propri compagni, valgono - una volta tanto - il massimo dei voti. Cum laude.

Fantacalcio

PROMOSSO - Caprari. Due cross vincenti, straordinarie visioni di gioco. Se Ilic è il faro della metà campo scaligera, lui lo è della trequarti.

BOCCIATO - Radu. La sua ruggine finisce per aprire una vera e propria autostrada per il Cholito. Certo, le sue responsabilità sono da suddividersi debitamente con Patric.

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Verona-Lazio, pagelle: Simeone da 10 e lode, senza discussioni 29 MINUTI FA