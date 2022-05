Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Prende tre gol sui quali, onestamente, può far ben poco. Ne evita altri, dicendo di no in particolare a Krunic e a Leão.

Nicolò CASALE 5 - Trascorre un'ora da incubo contro il devastante Leão, che lo punta e lo salta con costanza. Come nell'azione dell'1-1 di Tonali (dal 66' Martin HONGLA 5,5 - Non fa sentire il proprio peso specifico)

Koray GUNTER 6 - Ha la meglio piuttosto agevolmente con Giroud. Cede qualcosa nel finale dopo l'ingresso in campo di Rebic, ma la sua resta una prestazione gagliarda.

Federico CECCHERINI 5,5 - Complessivamente non demerita, ma ha il torto di farsi anticipare da Tonali nell'azione del pareggio rossonero (dal 79' Bosko SUTALO s.v.)

Marco Davide FARAONI 6,5 - Fresco, brillante, più volte incendia la fascia destra del Verona. Suo il gol che illude l'Hellas, prima della rimonta rossonera (dal 66' Fabio DEPAOLI 5,5 - Poco da segnalare)

Adrien TAMEZE 6 - Corsa, dinamismo, avanzate palla al piede. Tenta di opporsi in ogni modo, inizia in mezzo al campo e chiude in difesa per tentare di arginare Leão.

Ivan ILIC 5 - In difficoltà. Si fa beffare ingenuamente da Tonali, che per sua fortuna è in fuorigioco. E in mezzo al campo fa un'enorme fatica a dettare legge.

Darko LAZOVIC 6,5 - Parte piano, poi prende confidenza con la partita. Un cioccolatino il cross che Faraoni deve solo appoggiare in rete. Mette più volte in difficoltà Calabria.

Antonin BARAK 5,5 - Bello un tocco in profondità per Simeone, che spreca, ma in generale accende la luce soltanto a tratti. E quando deve contrastare Leão ha la peggio.

Gianluca CAPRARI 6 - Ci prova con alcune giocate di classe. Non è continuo, ma apre in maniera geniale l'azione che porta al vantaggio. Purtroppo per lui, non basta.

Giovanni SIMEONE 5 - Ha un paio di palle gol nel primo tempo, ma non le sfrutta a dovere. Poco servito dai compagni, vaga per l'attacco senza rendersi troppo utile (dal 72' Kevin LASAGNA 6 - Pericoloso di testa, ma non trova la porta)

All. Igor TUDOR 5,5 - Il suo Verona regge solo a tratti l'urto rossonero, squagliandosi di fronte alle iniziative di Leão. E anche i cambi spostano poco.

Sandro Tonali segna il gol dell'1-2 su assist di Leao Verona-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 - Guarda senza poter intervenire Faraoni andare a segno. Poi non deve compiere interventi di rilievo, venendo graziato in un paio di occasioni da Simeone.

Davide CALABRIA 5,5 - L'errore di posizione - in combinazione con Kalulu - in occasione del vantaggio veronese è piuttosto evidente. Soffre Lazovic e si comporta meglio in attacco, dove spaventa Montipò (dall'84' Alessandro FLORENZI 6,5 - Entra e chiude la partita: un bel modo di lasciare il segno su una serata che potrebbe diventare un crocevia per lo Scudetto)

Pierre KALULU 6,5 - Ha un po' sulla coscienza la già citata indecisione sul tocco filtrante di Caprari per Lazovic, ma è solo una macchia all'interno di una partita molto solida.

Fikayo TOMORI 7 - Ottimo e sicuro come sempre. Tiene in piedi la retroguardia con chiusure e interventi da calciatore navigato.

Theo HERNANDEZ 5 - Opaco. Non arremba e, anzi, con Faraoni va più volte in apnea, specialmente nel primo tempo. Nel finale rischia di favorire Caprari.

Sandro TONALI 8 - Nel giorno in cui spegne 22 candeline, è il protagonista di un successo di platino. Si vede annullare un gol, ne segna altri due di rapina. Oltre al solito contributo alla squadra. Fantastico.

Franck KESSIE 6,5 - Lascia il proscenio a Tonali, dando un contributo meno appariscente ma comunque di sostanza. Apre l'azione del pari.

Alexis SAELEMAEKERS 6,5 - Non è devastante come Leão, ma fa ampiamente il suo tra gestione e buoni cross. Da lui si origina l'azione del vantaggio (dal 62' Junior MESSIAS 6 - Fa una cosa buona, lanciando a rete Florenzi, e una meno buona, divorandosi il poker davanti a Montipò)

Rade KRUNIC 6,5 - Sfrutta bene la chance da titolare, dividendosi tra costruzione e aiuto alla squadra. Nel primo tempo va vicino per due volte al gol (dal 68' Ismael BENNACER 6 - Entra per dare sostanza e qualità nel finale)

Rafael LEÃO 8 - Devastante. Una furia incontenibile. Quando prende palla e punta l'uomo, fermarlo non è possibile. Tonali e il Milan ringraziano sentitamente (dall'84' Zlatan IBRAHIMOVIC s.v.)

Olivier GIROUD 5 - Stona nel contesto generale, anche se non soltanto per colpa sua. In mezzo ai centrali di casa ha vita durissima, tanto che Pioli lo toglie anzitempo (dal 62' Ante REBIC 6,5 - Porta maggiore movimento in attacco, scompigliando le carte. Lancia stupendamente verso la porta Messias, che spreca)

All. Stefano PIOLI 7 - Altro mattoncino sulla costruzione di un sogno. Indovina la formazione iniziale e i cambi, organizzando le contromosse all'aggressività del Verona.

