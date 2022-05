Verona, questa volta, non è fatale. Anzi, è dolcissima. Al Bentegodi il Milan va sotto, trema, rischia di veder l'Inter rimanere sola in vetta e poi opera la rimonta vincente. Finisce 3-1 per i rossoneri, ed è un successo che ha soprattutto un nome e un cognome: quelli di Sandro Tonali, 22 anni proprio oggi, autore della doppietta che squarcia in due la partita. Perché a passare in vantaggio per primo è l'Hellas, con Faraoni, servito alla perfezione da Lazovic. Un ex interista, ironia della sorte. Ma a cavallo dei due tempi il sorpasso milanista è già completato: Leão inventa, Tonali ( che già in precedenza se n'era visto annullare un altro per fuorigioco ) conclude da attaccante e ogni paura se ne va. Nel finale, quindi, è Florenzi a chiudere definitivamente i conti un paio di minuti dopo il proprio ingresso in campo. A due giornate dalla fine, il Milan supera di nuovo l'Inter al primo posto . E continua dunque ad avere il destino nelle proprie mani: altri quattro punti su sei e, indipendentemente dai risultati dei cugini, il tricolore finirà nella Milano rossonera.