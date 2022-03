Verona-Napoli, match valido per 29esima giornata di Serie A è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto della doppietta di Osimhen a cavallo dei due tempi di gioco e del gol del capitano dell'Hellas Faraoni nel finale. La gara è stata arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1, il quale ha estratto due cartellini rossi ai danni degli scaligeri Ceccherini e Faraoni, cartina di tornasole di un finale rovente. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara, anche in ottica Fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Serie A Doppio Osimhen, il Napoli torna a -3 dal Milan: Hellas ko 3 ORE FA

Lorenzo MONTIPÒ 6 – Non può nulla sui due gol di Osimhen, gran riflesso su Fabin Rui,

Federico CECCHERINI 4 – Si fa scartare in un fazzoletto da Matteo Politano sul cross dello 0-1; rimedia un giallo evitabile, commette la gravissima disattenzione che dà il la al secondo gol di Osimhen e si fa buttar fuori nel finale. Difficile pensare di poter fare peggio.

Koray GUNTER 5,5 – Non impeccabile sul gol incassato, ruvido e ammonito in un’altra circostanza.

Bosko SUTALO 5 – Sovrastato da Victor Osimhen in occasione del gol che stappa il match.

Marco Davide FARAONI 6,5 – Soffre a lungo, poi trova lo stacco areo che infiamma il finale di gara. Nervoso, rimedia due gialli all'ultimo minuto.

Fabio DEPAOLI 5,5 – Non incide sulla destra e sonnecchia in occasione del gol partenopeo. (39’ BESSA 5,5 - Troppoi timido nel settore nevralgico del campo.

Ivan ILIC 5 – Cancellato da Zambo Anguissa, non trova mai misure e distanze. (90' CANCELLIERI sv)

Antonin BARAK 5 - Per una volta non incide nel match e risulta sostanzialmente un fantasma al Bentegodi. Sempre ben contenuto dagli avversari. (90' CASALE sv)

Adrien TAMEZE 6,5 - Assist per Faraoni e una prova gladiatoria. Ultimo a mollare. (90' HONGLA sv)

Gianluca CAPRARI 5,5 - Prova ad accendersi ma fatica terribilmente, Napoli sempre compatto e organizzato dietro.

Giovanni SIMEONE 5 - Pomeriggio complicato per il Choilito; Koulibaly e Rrhamani non gli fanno proprio vedere biglia.

All. Igor TUDOR 5,5 – Hellas a lungo imbavagliato da un Napoli sceso in campo con la convinzione di portala a casa. La reazione finale è risultata tardiva.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 – Attento e concentrato, senza macchie. Non può arrivare sull’incornata di Faraoni.

Giovanni DI LORENZO 7 - Un fattore sulla destra, non solo per l’assist scodellato a Osimhen. Sta bene e si vede.

Kalidou KOULIBALY 7 – Giganteggia al centro della difesa e si lascia pure andare a scorribande offensive.

Amir RRAHMANI 6,5 – Scuderio del leader difensivo del Napoli: un signor “numero due” della difesa, sempre sul pezzo.

MARIO RUI 6,5 – Amministra e rilancia l’azione: clamoroso l’incrocio dei pali sverniciato con una gran conclusione di collo destro.

FABIÁN RUIZ 6,5 – Faro dei suoi, flirta più volte col gol senza trovarlo. Qualitativo. (90’ ZIELINSKI sv)

Frank Zambo ANGUISSA 7 – Domina in mezzo, cancellando dal campo Ilic. Fisicità strabordante.

Stanislav LOBOTKA 6 – Non è appariscente ma sa come rendersi utile alla causa.

Hirving LOZANO 5,5 – Si sbatte ma non è lucido al momento di rifinire. Generoso ma confusionario. (64’ INSIGNE 5,5 – Non si infiamma nel finale).

Matteo POLITANO 6,5 – Suo l’assist per il gol partita di Osimhen, gran guizzo in fascia destra e cross chirurgico col piede sulla carta “debole”. (64' ELMAS 5,5 – Per un gol mangiato davanti a Montipo’. Poteva e doveva chiuderla!)

Victor OSIMHEN 7,5 – Doppietta da Re Leone: stacco imperioso di testa e zampata da rapace d’area. In un unico aggettivo: devastante! (90’ PETAGNA sv; 95’ GHOULAM sv)

ALL. Luciano SPALLETTI 7 – Il Napoli cancella il passo falso con il Milan e riprende la sua marcia con una vittoria altisonante su un campo difficilissimo. Deve ripartire da queste certezze.

