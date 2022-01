La vittoria del cuore e del coraggio. E della speranza, soprattutto. La Salernitana espugna Verona con un 2-1 d'oro e torna a pensare concretamente alla salvezza. La formazione di Colantuono segna un gol per tempo, entrambi su calcio piazzato: prima con Djuric su rigore (fallo dubbio di Gunter su Gondo) e poi con una stupenda punizione all'incrocio di Kastanos. Nel mezzo è Lazovic a trovare il punto del momentaneo 1-1. E nel finale viene espulso Ilic, reo di aver applaudito ironicamente l'arbitro Dionisi. È un successo che ci sta, perché la Salernitana - senza Ribery e senza un esercito di positivi al Covid - si copre in maniera organizzata e solida, impedendo all'Hellas di esprimere il proprio gioco. E ora in classifica si riapre tutto: la Salernitana conquista la terza vittoria in campionato, la seconda esterna, e si porta a -6 dal quartultimo posto del Venezia, ma con una gara in meno rispetto ai lagunari e lo scontro diretto in casa. Si può fare.

Tabellino

Verona-Salernitana 1-2 (primo tempo 0-1)

Verona (3-4-2-1): Pandur; Casale (85' Tameze), Gunter, Ceccherini; Depaoli (59' Barak), Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone (59' Kalinic). All. Tudor

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli (85' Kechrida), Gyomber, Gagliolo; Zortea (71' Delli Carri), M. Coulibaly (76' Capezzi), Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo (76' Bonazzoli). All. Colantuono

Arbitro: Federico Dionisi

Gol: 29' rig. Djuric (S), 63' Lazovic (V), 70' Kastanos (S)

Assist: Veloso (V, 1-1)

Ammoniti: Kastanos, Gyomber, Di Tacchio, Gunter

Espulsi: Ilic all'88'

La cronaca in 8 momenti chiave

18' – Ilic recupera la palla al limite dell'area e fa partire una rasoiata mancina che Belec appoggia in angolo.

29' – GOL DELLA SALERNITANA. Gunter aggancia Gondo in area e l'arbitro Dionisi indica il dischetto: dagli 11 metri Djuric non sbaglia. 0-1.

39' – Cross in area di Jaroszynski e colpo di testa a botta sicura di Gondo: gran riflesso di Pandur, che si rifugia in angolo.

60' – Gondo gira in area per Zortea, il cui sinistro di controbalzo finisce di poco alto. Salernitana vicina al raddoppio.

61' – Sinistro alto non di molto da ottima posizione di Barak. Anche il Verona ha avuto la palla buona.

63' – GOL DEL VERONA. Biliardata da posizione defilata di Lazovic, con palla che si infila all'angolo opposto superando la resistenza di Belec. 1-1.

79' – Centro radente di Veloso e colpo di tacco di un nulla a lato di Kalinic, con Ilic che non arriva a deviare a un passo dalla porta.

87' – Barak calcia a botta sicura da pochissimi passi, servito alla perfezione da Lazovic, ma Gagliolo respinge sostituendosi a Belec.

MVP

Kastanos. Prestazione super, un mix di sacrificio e guizzi tecnici. Il primo tra tutti, la strepitosa punizione all'incrocio che regala i 3 punti alla Salernitana.

Fantacalcio

PROMOSSO – Djuric. Gara di sacrificio anche per lui, con poche possibilità di mettersi in mostra. Però è lui a portare in vantaggio la Salernitana dal dischetto.

BOCCIATO – Simeone. Sfiora subito il vantaggio di testa, poi viene soffocato dalla mancanza di spazi e non la vede più. Esce a mezz'ora dalla fine.

Le pagelle

