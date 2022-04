Un punto che non stravolge la classifica di Verona e Sampdoria, ma importante soprattutto per la classifica dei blucerchiati. L’Hellas si rende pericoloso nel primo quarto d’ora e ha la migliore occasione con Faraoni. Gli ospiti giocano un match attento per non concedere spazi e trovano l’episodio favorevole prima dell’intervallo. Caputo si guadagna un rigore, ma si fa parare l’esecuzione da Montipò che respinge centralmente e favorisce il tap in vincente dello stesso Caputo.

Esultanza di gruppo per il gol di Caputo in Sampdoria-Verona - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Ad

La squadra di Tudor aumenta l'intensità nel secondo tempo senza trovare nessuna occasione di rilievo. Al minuto 83 una penetrazione di Caprari fissa il risultato sul definitivo 1-1. Samp che sale a +8 sulla zona retrocessione, aspettando Salernitana e Genoa impegnate domani.

Serie A Verona-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 21/04/2022 A 17:34

tra poco il report completo...

Il Tabellino

VERONA-SAMPDORIA 1-1

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter (46’Sutalo), Ceccherini; Faraoni (61’Depaoli), Tameze, Ilic (92'Bessa), Lazovic; Barak (61’Lasagna), Caprari (92'Veloso); Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (74’Yoshida), Colley, Augello (74’Murru); Candreva, Vieira (64’Ekdal), Rincon (64’Sensi), Thorsby; Sabiri, Caputo (86'Quagliarella).

GOL: 44’ Caputo, 78' Caprari

ASSIST:

AMMONIZIONI: Rincon, Gunter, Vieira, Bereszynski

ARBITRO: Ayroldi

La cronaca in 5 momenti chiave

8’- FARAONI! CHE OCCASIONE! Cross dalla sinistra di LAZOVIC perfetto per trovare il collega di destra Faraoni che sul secondo palo prova una strana soluzione di esterno non riuscendo a centrare lo specchio.

12’- Doppia opportunità SAMP! Ci prova prima SABIRI da fuori trovando la presa di MONTIPO, poi il Verona sbaglia in impostazione e da il via libera alla discesa sulla destra di CANDREVA che cerca il tiro defilato sul primo palo trovando le gambe del portiere.

42’- CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! THORSBY serve in area CAPUTO che colpisce verso la porta e viene poi toccato sul piede da GUNTER (ammonito).

44’- CAPUTO SI FA PARARE IL RIGORE DA MONTIPO, ma sulla respinta trova il GOL! 1-0 SAMP! Tiro a mezza altezza respinto centralmente dal portiere, tap in al volo di CAPUTO che appoggia in rete.

78'- CAPRARI! PAREGGIO DEL VERONA! Lancio in profondità per Caprari che cerca la conclusione da dentro l'area chiusa in scivolata da YOSHIDA, palla che resta all'ex Pescara che salta il portiere e gira nella porta vuota.

Il Migliore

Gianluca CAPRARI: il giocatore tecnicamente più dotato del Verona. Stasera il più ispirato del reparto offensivo, trova il gol al termine di un'azione caparbia.

Promosso

Darko LAZOVIC: una spina nel fianco per la retroguardia doriana. Tempi di inserimento perfetti e numerosi cross dal fondo pericolosi.

Bocciato

Antonio CANDREVA: fuori dal gioco, serata in ombra dell'ex Inter. Non trova mai lo spazio per provare la giocata e scateare i suoi strappi.

Il Momento social

Tuchel: "Hamilton e Serena? Non so niente, ma ho enorme rispetto"

Serie A Atalanta-Verona 1-2, pagelle: che partita di Tameze 18/04/2022 A 21:21