Verona-Sampdoria, match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Caputo e Caprari. La gara è stata arbitrata da Ayroldi. Con questo risultato la Sampdoria si porta a +8 sulla zona retrocessione.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPO' 6: riesce a parare il rigore di Caputo respingendo però centralmente la conclusione e restituendo di fatto il pallone del vantaggio all'attaccante.

Nicolò CASALE 6,5: molto concentrato, contiene le avanzate di Candreva senza affanni.

Koray GUNTER 5,5: perde la sufficienza per il fallo da rigore su Caputo. Errore veniale, ma pesante. (dal 46’ Bosko SUTALO 6: entra nel secondo tempo in cui il Verona spinge e deve preoccuparsi molto poco della fase difensiva.)

Federico CECCHERINI 6: controlla Sabiri, praticamente mai pericoloso. Si allinea ad una buona prestazione della linea difensiva.

Marco Davide FARAONI 5,5: in apertura ha sui piedi la palla del vantaggio sprecata malamente. Nel secondo tempo subisce un fallo duro di Vieira e viene sostituito. (dal 62’ Fabio DEPAOLI 6: entra per spingere, ma non si vede particolarmente)

Adrien TAMEZE 6,5: tanta intensità e un alto numero di palloni recuperati. Nel primo tempo sfiora il palo con un tiro al volo.

Ivan ILIC 6: non tra i più appariscenti in mediana, ma è un insostituibile di Tudor. (dal 92’ Daniel BESSA s.v.)

Darko LAZOVIC 6,5: una spina nel fianco per la retroguardia doriana. Tempi di inserimento perfetti e numerosi cross dal fondo pericolosi.

Antonin BARAK 5,5: partita sottotono. Non inventa sulla trequarti come solito fare e non sembra nemmeno al top fisicamente. (dal 62’ Kevin LASAGNA 5,5: entra senza impatto.)

Gianluca CAPRARI 7: il giocatore tecnicamente più dotato del Verona. Stasera il più ispirato del reparto offensivo, trova il gol al termine di un'azione caparbia. (dal 92’ Miguel VELOSO s.v.)

Giovanni SIMEONE 5,5: da parte sua ci mette il solito dinamismo e volontà nei movimenti. Viene servito poco e gli è difficile rendersi pericoloso.

Mister Igor TUDOR 6: match complicato contro una Sampdoria molto chiusa e attenta a non concedere spazi. Un episodio sfavorevole manda in svantaggio i suoi, bravi a reagire nel secondo tempo. Il pareggio porta continuità alla serie di risultati.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6: qualche buona uscita alta in un match senza parate. Caprari lo dribbla in area dopo che il primo tentativo murato lo aveva sbilanciato.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5: soffre l'ottima serata di Lazovic, in particolare nel primo tempo. Protagonista di una chiusura fondamentale in mischia su Simeone.

Omar COLLEY6,5: partita ordinata all'interno di una prestazione quasi totalmente difensiva della sua squadra. Roccioso.

Alex FERRARI 6,5: sempre attento e preciso, non fa toccare palla a Simeone. Esce per crampi prima del pareggio. (dal 74’ Maya YOSHIDA 5,5: si fa infilare da Caprari nell'azione del gol. Riesce a chiudere in scivolata il primo tentativo ma non basta)

Tommaso AUGELLO 6: copre la fascia con dinamismo. Meglio in fase di copertura che in spinta. (dal 74’ Nicola MURRU 5: tiene in gioco Caprari in occasione del gol)

Antonio CANDREVA 5: fuori dal gioco, serata in ombra dell'ex Inter. Non trova mai lo spazio per provare la giocata e scatenare i suoi strappi.

Tomas RINCON 6: tanta grinta e agonismo che gli causano un giallo pesante. Salterà il derby contro il Genoa. (dal 64’Albin EKDAL 6: deve fare filtro davanti alla difesa nella trincea finale e ci riesce)

Ronaldo VIEIRA 6,5: schermo davanti alla difesa quasi insuperabile. Ottima scelta da parte di Giampaolo. (64’ Stefano SENSI 5,5: dal suo ingresso ci si aspettava un cambio di ritmo della Samp, non avvenuto)

Morten THORSBY 6,5: lavoro prezioso per mandare in porta Caputo nell'azione che porta al rigore. La sua fisicità fa la differenza nella zona mediana.

Abdelhamid SABIRI 5,5: si vede solo intorno al quarto d'ora con un tiro centrale. Da lui ci si aspetta qualcosa in più.

Francesco CAPUTO 6: si conquista il rigore, quasi fortuitamente. Calcia male il rigore a mezza altezza, ma è fortunato nella respinta centrale di Montipò. Per il resto non si rende molto pericoloso. (dal 86’ Fabio QUAGLIARELLA s.v.)

All. Marco GIAMPAOLO 6: imposta una partita di attenzione per non concedere il vantaggio al Verona. Il rigore di Caputo lo premia prima dell'intervallo, i suoi provano a tenere tenacemente il risultato ma devono concedere il pari nel finale. Si tratta comunque di un risultato positivo, ora testa al derby.

