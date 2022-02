Vittoria strepitosa per il Verona di Tudor, autore di una prestazione perfetta in fase offensiva contro un'Udinese pericolosa a più riprese. Ritmi altissimi già dal fischio d’inizio. L’Hellas esce meglio dai blocchi e trova il gol con Depaoli illuminato da un delizioso assist di Caprari. I bianconeri reagiscono subito e hanno almeno 4 occasioni per il pari tra cui una traversa colpita da Success. Il Verona riparte in velocità e trova il raddoppio alla mezz’ora con Barak, dopo un’ottima incursione di Depaoli.

Caprari e Tameze esultano per il gol in Hellas Verona-Udinese - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Nella ripresa ci sono meno spazi e il primo vero guizzo porta al gol Caprari di testa su assist di Tameze. L'ex Atalanta trova anche il gol nel finale con un destro all'incrocio. Per l'Udinese ci sono solo rimpianti: un grande Montipò e un'altra traversa colpita da Molina negano anche il gol della bandiera. Risultato troppo largo per quello che si è visto in campo, ma l'armata di Tudor ora fa davvero paura.

Il Tabellino

VERONA-UDINESE 4-0

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipó; Casale, Gunter, Ceccherini (60’Faraoni); Depaoli (83'Retsos), Tameze, Ilic (60’Bessa), Lazovic; Barak, Caprari (73’Praszelik); Simeone (73’Lasagna).

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Jajalo (63’Beto), Walace, Makengo, Udogie (46’Soppy); Deulofeu, Success (72’Pussetto).

GOL: 2’ Depaoli, 31’ Barak, 66’ Caprari, 85' Tameze

ASSIST: Caprari, Depaoli, Tameze

AMMONIZIONI: Becao, Tameze, Depaoli, Bessa

ARBITRO: Colombo

La cronaca in 10 momenti chiave

2’- DEPAOLI! VANTAGGIO VERONA! Azione fantastica dei gialloblu palla a terra, LAZOVIC si prende il fondo sulla sinistra, serve CAPRARI che alza un pallone verso il secondo palo per DEPAOLI bravo a trovare la coordinazione per trovare l'angolo vincente.

13’- SUCCESS! Destro a scendere dalla distanza, deve volare MONTIPO per toccare sulla traversa.

22’- MOLINA! Azione spettacolare dell'Udinese, SUCCESS serve dalla destra per il velo di DEULOFEU a liberare MOLINA che da buona posizione non riesce a battere MONTIPO.

26’- SUCCESS! ALTRO GOL FALLITO DALL'UDINESE! Ripartenza veloce conclusa dall'ex Watford che dal limite dell'area sfiora l'incrocio dei pali. Poteva fare meglio.

31’- BARAK! 2-0 VERONA! Penetrazione di DEPAOLI, appoggio su BARAK che controlla con il sinistro e piazza con il destro all'angolino. HELLAS cinico.

Barak esulta per il gol in Hellas Verona-Udinese - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

40’- DEULOFEU! Altra grande occasione! Salta LAZOVIC e si presenta a pochi metri dalla porta provando un tiro di esterno salvato da GUNTER sulla linea di porta. Assist di JAJALO.

66’- CAPRARI! TRIS VERONA! TAMEZE sfonda sulla destra, palla al centro per l'inserimento di CAPRARI che di testa schiaccia in rete. 3-0

76’- MIRACOLO DI MONTIPO! Toglie il gol a BECAO che aveva staccato bene di testa in mischia.

82'- ANCHE SFORTUNATA L'UDINESE! TRAVERSA CLAMOROSA DI MOLINA a pochi passi dalla porta.

85'- TAMEZE! POKER HELLAS! Soffia palla a ZEEGELAAR in piena area di rigore e pesca l'angolo alto sul secondo palo.

Il Migliore

Gianluca CAPRARI: Assist immediato per il primo gol, poi la firma di testa per il 3-0 che chiude il match. Tante giocate di qualità in un match di altissimo livello.

Caprari a segno durante Hellas Verona-Udinese - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Promosso

Fabio DEPAOLI: prestazione superba dell'esterno scaligero, coronata con un gol e un assist nel primo tempo. Fattore chiave del match sulla fascia destra.

Bocciato

Marvin ZEEGELAAR: giornata no per il difensore bianconero, i gol subiti nascono sempre dalla sua parte. È adattato nel ruolo di centrale difensivo e si vede.

Il Momento social

