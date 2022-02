Verona-Venezia, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto di una tripletta di Giovanni Simeone e di un gol di Okereke. Gara arbitrata da Juan Sacchi di Macerata.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Non perfetto nelle uscite, ottimo invece quando il Venezia calcia verso la sua porta: nel primo tempo impedisce più volte ai lagunari di passare.

Bosko SUTALO 6,5 - Scelto da Tudor per la contemporanea assenza di Casale e Gunter, non tradisce: preciso, attento, sicuro.

Diego COPPOLA 7 - È all'esordio da titolare in Serie A, ma in pochi se ne accorgono. Tiene perfettamente a bada Henry, guidando la difesa di Tudor.

Panagiotis RETSOS s.v. (dal 6' Federico CECCHERINI 6,5 - Costretto a sostituire a freddo l'infortunato Retsos, sciorina una prestazione di personalità e concentrazione)

Marco Davide FARAONI 6 - Mezzo voto in meno per la dormita che consente a Okereke di andare a segno. In precedenza aveva fornito a Simeone l'assist del raddoppio.

Ivan ILIC 6 - Buon piglio e buona organizzazione della manovra, almeno per alcuni tratti della gara. Per due volte calcia da fuori, senza trovare però la porta.

Adrien TAMEZE 6,5 - Presenza costante in mezzo al campo. Ringhia sugli avversari e si fa sentire. Prestazione di alto livello.

Darko LAZOVIC 6,5 - Una spina nel fianco costante sulla sinistra. Fa partire l'azione del vantaggio e per poco non trova la gioia personale. Nel primo tempo aveva respinto sulla linea un colpo di testa di Okereke (dall'87' Fabio DEPAOLI s.v.)

Antonin BARAK 5,5 - Non è la sua miglior giornata. Si mette in mostra per un assist di tacco che libera Faraoni al tiro, poi produce poco altro ed esce per infortunio (dal 62' Kevin LASAGNA 7 - Che ingresso! Sprizza energia da tutti i pori, calcia in porta, sfiora il gol e serve a Simeone un assist al bacio che il Cholito trasforma nel 3-1)

Gianluca CAPRARI 5,5 - Anche lui non è il miglior Caprari stagionale. Ha la palla del vantaggio, ma la spara addosso a Romero. E inventa meno di altre volte (dall'87' Daniel BESSA s.v.)

Giovanni SIMEONE 8 - Una giornata da sogno, un pomeriggio da ricordare. L'ennesimo in questo campionato. Un gol, due, infine tre. Non segnava da due mesi e mezzo, ha scaricato la propria tensione tutta in una volta.

All. Igor TUDOR 7 - Fa di necessità virtù, tra squalifiche e infortuni, ma alla fine gioisce nuovamente. Il suo Verona, adesso, è addirittura alle porte dell'Europa.

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 6 - Ha poco da rimproverarsi. Prende tre gol su cui non ha colpe da Simeone, ma ne evita altri, specialmente nella ripresa.

Ethan AMPADU 5,5 - Tuttofare del Venezia, schierato da Zanetti nella posizione di terzo di difesa, parte bene ma si sfilaccia un po' con il passare dei minuti.

Mattia CALDARA 4,5 - Male, molto male. Già nel primo tempo rischia di regalare il vantaggio a Simeone, che lo grazia. Si ripete nella ripresa, contrastando in maniera debole l'argentino e lasciandogli una prateria verso la porta.

Pietro CECCARONI 6 - Resiste bene per un tempo, poi cede nella ripresa, anche se non ha più colpe di altri. Montipò gli nega il gol (dal 67' Antonio VACCA 5,5 - Non riesce a portare ordine in mezzo al campo)

Damen CRNIGOJ 5 - Schierato nuovamente sulla destra, si segnala più per le botte che riceve da Ceccherini che per un apporto sostanziale alla manovra.

Gianluca BUSIO 5,5 - Così così. In fase di impostazione potrebbe fare qualcosa di più. Sfortunato nel deviare verso la porta il sinistro del 2-0 di Simeone (dal 79' Tanner TESSMANN s.v.)

Mickael CUISANCE 5,5 - Come Busio. Pericoloso dalla bandierina, l'ex Bayern lascia un po' a desiderare nella costruzione del gioco.

Ridgeciano HAPS 6 - Piuttosto attivo nel primo tempo. Un suo sinistro da fuori costringe Montipò a un gran riflesso. Poi rientra nei ranghi (dal 67' Dennis JOHNSEN 6 - Bello, morbido e preciso il cross che manda a segno Okereke)

Mattia ARAMU 5,5 - Va a strappi. In generale, non riesce ad incidere come aveva fatto in tante altre occasioni in questa stagione (dal 67' NANI 5,5 - Non cambia marcia all'attacco)

Thomas HENRY 5 - Viene servito poco e male dai compagni, ma pure lui ci mette del suo non sfruttando quei pochi palloni giocabili. Tradotto: pomeriggio da dimenticare (dal 72' Jean-Pierre NSAME s.v.)

David OKEREKE 6,5 - Sfiora il gol con un colpo di testa respinto sulla linea da Lazovic, poi cala nell'ombra, ma nel finale si riprende, riaccendendo per qualche minuto la partita.

All. Paolo ZANETTI 5,5 - Il Venezia mostra buone trame per 45 minuti, ma ha il demerito di disunarsi dopo lo svantaggio. Un peccato mortale.

