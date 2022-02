Giovanni Simeone si sblocca e il Verona si mette in tasca il derby. Tripletta del Cholito, che non segnava addirittura dal 12 dicembre, e 3-1 Hellas al Bentegodi. Una gara strana, nella quale il Venezia sfiora più volte il vantaggio in un buon primo tempo. Ma nella ripresa cambia tutto: Simeone sfrutta un errore di Caldara e trova il vantaggio, quindi raddoppia su assist di Faraoni, prima che Okereke riapra tutto di testa. Ma non è che un'illusione per il Venezia, perché nei secondi finali è sempre Simeone, liberato davanti alla porta da Lasagna, a completare la propria giornata da sogno. È un successo che consente alla banda Tudor - senza mezza difesa, tra le squalifiche di Casale e Gunter e l'infortunio dopo 6 minuti di Retsos - di migliorare ulteriormente la propria già brillante classifica, portandosi a un soffio dalla zona Europa. Il Venezia, complice il successo del Cagliari a Torino, deve invece leccarsi le ferite: da oggi Henry e compagni sono terzultimi da soli.

Ad

Tabellino

Serie A Verona-Venezia: probabili formazioni e statistiche 24/02/2022 A 17:50

Verona-Venezia 3-1 (primo tempo 0-0)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos (6' Ceccherini); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic (87' Depaoli); Barak (62' Lasagna), Caprari (87' Bessa); Simeone, All. Tudor

Venezia (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni (67' Vacca); Crnigoj, Busio (79' Tessmann), Cuisance, Haps (67' Johnsen); Aramu (67' Nani), Henry (72' Nsame), Okereke. All. Zanetti

Arbitro: Juan Sacchi

Gol: 55' Simeone (Ver), 63' Simeone (Ver), 81' Okereke (Ven), 88' Simeone (Ver)

Assist: Faraoni (V, 2-0), Johnsen (Ven, 2-1), Lasagna (Ver, 3-1)

Ammoniti: Caldara

Espulsi: nessuno

La cronaca in 13 momenti chiave

15' – Palla vagante al limite dell'area veronese, Haps calcia di controbalzo col sinistro e Montipò respinge con bravura.

17' – Cross di Cuisance e colpo di testa perfetto di Okereke, che però trova la respinta sulla linea di Lazovic.

26' – Bravissimo Montipò a dire di no con un gran riflesso a Ceccaroni, liberato sugli sviluppi di una punizione di Aramu. Terza chance per il Venezia.

28' – Destro dal limite di Faraoni, liberato da uno splendido tacco di Barak, e respinta di Romero. Risponde il Verona.

41' – Montipò sbaglia completamente l'intervento su un angolo di Cuisance, ma per sua fortuna Caldara, in precaria coordinazione, mette alto di testa.

45' – Rasoiata mancina dal limite dell'area di Ilic e palla che termina fuori di pochissimo. Brivido.

48' – Faraoni libera in area Caprari, sinistro a botta sicura di quest'ultimo e salvataggio in angolo di Romero.

55' – GOL DEL VERONA. Simeone riconquista palla su un imperfetto Caldara, entra in area e davanti a Romero non sbaglia col destro.

63' – GOL DEL VERONA. Faraoni recupera palla e avanza da solo verso il limite: tocco per Simeone, il cui sinistro, deviato da Busio, batte nuovamente Romero.

66' – Romero evita per due volte il tris del Verona: la prima su un tiro dal fondo di Lazovic, la seconda su una deviazione ravvicinata di Lasagna.

80' – Doppia palla gol per Lasagna: primo sinistro respinto da Romero, mentre il secondo trova una gamba avversaria.

81' – GOL DEL VENEZIA. Cross da destra di Johnsen, Okereke anticipa Faraoni e di testa batte Montipò da pochi passi, riaprendo la partita. 2-1.

88' – GOL DEL VERONA. Iniziativa portentosa palla al piede di Lasagna, tocco per il liberissimo Simeone, che davanti a Romero non sbaglia con il destro. Tripletta e gara chiusa.

Il momento social

MVP

Giovanni SIMEONE. Una giornata da sogno, un pomeriggio da ricordare. L'ennesimo in questo campionato. Un gol, due, infine tre. Non segnava da due mesi e mezzo, ha scaricato la propria tensione tutta in una volta.

Fantacalcio

PROMOSSO - David OKEREKE. Sfiora il gol con un colpo di testa respinto sulla linea da Lazovic, poi cala nell'ombra, ma nel finale si riprende, riaccendendo per qualche minuto la partita.

BOCCIATO - Mattia CALDARA. Male, molto male. Già nel primo tempo rischia di regalare il vantaggio a Simeone, che lo grazia. Si ripete nella ripresa, contrastando in maniera debole l'argentino e lasciandogli una prateria verso la porta.

Le pagelle

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A "Ti manda la Juve": due giornate di squalifica per Mourinho 22/02/2022 A 16:00