Arturo Vidal, ex di turno e matchwinner del match dello scorso anno (vinto dall’Inter di Conte 2-0), ai microfoni di Mediaset Infinity ha preferito prendere sul ridere dando appuntamento per la resa dei conti a domenica all’ex compagno di squadra. Mancano ancora quattro giorni a Inter-Juventus ma il clima è già elettrico. Ad accenderlo con le sue dichiarazioni al solito, senza filtri, ci ha pensato Leonardo Bonucci che ha ammesso come nello scudetto dell’Inter 2020-21 ci siano più demeriti dei bianconeri , che meriti nerazzurri. Una provocazione che, ex di turno e matchwinner del match dello scorso anno (vinto dall’Inter di Conte 2-0), ai microfoni diha preferito prendere sul ridere dando appuntamento per la resa dei conti a domenica all’ex compagno di squadra.

Bonucci ha detto che l'Inter ha vinto lo scudetto per demeriti della Juve? Ah ah ah. Hanno la possibilità di avere la rivincita: vediamo in campo chi è il più forte quest'anno.

"L'anno scorso non avevo fatto la preparazione ora mi sento al 100%"

Champions League Marotta: "Bonucci? Leo è bravo, ma sue parole stimolano l'Inter" IERI A 19:22

Questo è il vero Vidal? Sì, l'anno scorso è stato molto difficile. Non avevo fatto la preparazione perché sono arrivato tardi, ora è diverso: sono contento e al cento per cento. Pronto per domenica? Sì e anche per il resto dell’anno. Era difficile pensare che questa squadra non potesse vincere in Champions League, è successo anche l'anno scorso. Però ora abbiamo vinto, dobbiamo continuare così migliorando un paio di cose”.

Inzaghi: "Subiamo ancora troppi gol e troppe ripartenze"

Serie A Bonucci: "Scudetto Inter? Più demeriti nostri che meriti loro" IERI A 10:39