Il 2021 di Dusan Vlahovic è da incorniciare. L'attaccante serbo della Fiorentina è a quota 32 gol segnati in Serie A nell'anno solare, ad una sola lunghezza dallo score realizzato da Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus nel 2020 (33). Considerato che mancano ancora due partite prima della sosta natalizia, Fiorentina-Sassuolo e Verona-Fiorentina, il sorpasso al portoghese e Omar Sivori, terzi nella classifica all-time dietro a Nordhal e Borel, non è un'utopia.

Serie A, i 5 marcatori all-time nell'anno solare

Giocatore Squadra Anno solare Gol 1° Felice Placido Borel Juventus 1933 41 2° Gunnal Nordhal Milan 1950 36 3° Cristiano Ronaldo Juventus 2020 33 3° Omar Sivori Juventus 1961 33 4° Dusan Vlahovic Fiorentina 2021 32

Nel campionato in corso sono già 15 le reti del classe 2000 di Belgrado, dato che per ora gli consente di guidare la classifica marcatori in solitaria: si tratta del terzo giocatore più giovane a raggiungere tale traguardo in 17 partite dal 1958/59, dai tempi di Angelillo e Altafini. Vlahovic viaggia ad una media realizzativa impressionante anche in confronto alle stelle del firmamento europeo: nelle 5 leghe più prestigiose del Vecchio Continente solo Robert Lewandowski ha fatto meglio nel 2021 con 40 gol fin qui messi a segno.

"Vlahovic è un professionista serio, su questo non posso dire niente e io ho anche un buon rapporto con lui. Gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della Fiorentina. Sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare. La proposta è sul tavolo e rimane quella. Se può partire a gennaio? A oggi è un giocatore della Fiorentina. Non posso sapere quel che accadrà in futuro. Però una cosa voglio dirla: questo è un gruppo, compatto e forte. Vlahovic è uno dei suoi componenti" (Joe Barone, dg Fiorentina, a Repubblica".

Quanto ce lo godremo ancora in Italia?

"Dusan non rinnoverà con la Fiorentina". Una vera e propria bomba di mercato che, però, non ha influenzato le prestazioni dell'attaccante viola, che è diventato sempre più leader della formazione di Vincenzo Italiano. Lo vedremo in Italia anche nella prossima stagione? Difficile dirlo, ma i segnali che ha lanciato il patron italo-americano vanno nella direzione opposta: il club vuole evitare di incappare in un Chiesa-bis, andando a rafforzare una rivale del campionato. Ecco perchè pare complicata la trattativa con le big della nostra Serie A, Juve, Inter e Milan in primis. Più facile che nella stagione 2021-22 Vlahovic possa approdare in Premier League dove il Tottenham di Conte, il Manchester City di Guardiola e il Newcastle della nuova proprietà saudita sono pronti a pagare il suo cartellino che al momento non va sotto i 60 milioni di euro. Il rendimento di Vlahovic ha ovviamente fatto drizzare le antenne dei migliori club d'Europa, a partire dalla Serie A. Il serbo ha vissuto mesi difficili, a metà tra la permanenza e il desiderio di cambiare aria, resi ancora più complicati dall'annuncio di Rocco Commisso dello scorso 5 ottobre

Mihajlovic su Vlahovic: "Ha gli attributi: in Serbia sono in omaggio"

