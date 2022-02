Cholito Simeone, e dunque, al netto della scienza di Igor Tudor, non proprio un esame irresistibile. Era il battesimo di Vlahovic e di Denis Zakaria, hanno segnato entrambi. Il serbo, con un lob mancino di pura oreficeria, su assist di Paulo Dybala (e uscita amletica di Lorenzo Montipò). Lo svizzero, di destro, su invito di Alvaro Morata. San mercato, san tridente. La Juventus di Massimiliano Allegri aveva ritrovato la difesa, con Dusan Vlahovic ha «riscoperto» l’attacco. É, questo, il messaggio del 2-0 al Verona . Per carità: un Verona spuntato, senza Gianluca Caprari e ilSimeone, e dunque, al netto della scienza dinon proprio un esame irresistibile. Era il, hanno segnato entrambi. Il serbo, con un lob mancino di pura oreficeria, su assist di Paulo Dybala (e uscita amletica di Lorenzo Montipò). Lo svizzero, di destro, su invito di Alvaro Morata. San mercato, san tridente.

Cristiano Ronaldo. Tirava solo Dusan: persino di destro (uhm). Ha 22 anni, è un progetto di grande cannoniere. Un trascinatore. Uno che si sbatte, dà profondità, dialoga. Se non si monta, e l’ambiente lo appoggia, scriverà la storia. E gli altri? Mi è piaciuto Morata versione «spalla», come se la nuova posizione lo avesse liberato dalla ghigliottina dell’area, e abbastanza Dybala versione tuttocampista. Il gol di Vlahovic, un cannibale, ha spaccato l’equilibrio. Il piccone di Zakaria, uno sherpa, ha scacciato i fantasmi. Stava premendo, il Verona, e Madama si era rintanata. Le capita spesso. Nessuno al mondo può requisire l’intera torta per 90’, ma le fette concesse sembravano fin troppo generose. Dopo il raddoppio, gioco-partita-incontro . Per un tempo, mi è tornato in mente «lui»,. Tirava solo Dusan: persino di destro (uhm). Ha 22 anni, è un progetto di grande cannoniere. Un trascinatore. Uno che si sbatte, dà profondità, dialoga. Se non si monta, e l’ambiente lo appoggia, scriverà la storia. E gli altri? Mi è piaciuto Morata versione «spalla», come se la nuova posizione lo avesse liberato dalla ghigliottina dell’area, e abbastanza Dybala versione tuttocampista.

Zakaria esulta con Vlahovic dopo il 2-0 in Juventus-Verona Credit Foto Getty Images

Non sono mancati gli errori di misura, né la tendenza a rinculare, ma Allegri ha una lama, adesso, oltre a una corazza. D’ora in poi dovrà rifinire la manovra e renderla più rotonda, più audace. Importante è far paura. E, nello stesso tempo, non crogiolarsi nell’incenso. L’Atalanta ha un Torino in meno e, dunque, il sorpasso resta una traccia, non certo una sentenza: in vista, soprattutto, del faccia a faccia di Bergamo, domenica prossima. Il tridente è sopportabile e supportabile, a patto che gli interpreti corrano e non lascino praterie fra pressing alto e trincee basse. Sette vittorie e tre pareggi sono una buona base. E, sul piano tattico, meno riferimenti si danno, meglio è. Per questo, ricordarsi di Eugenio Fascetti: deve essere organizzato anche il «casino». Urgono, per reggere una impalcatura così temeraria, due medianoni attorno ad Arthur o all’aspirante regista. Zakaria raccoglie un sacco di palloni buttati o passati, è un serio candidato; Adrien Rabiot è un cavallone che ha il vizio di ribellarsi alle briglie delle geometrie più elementari. Senza dimenticare Manuel Locatelli, che era squalificato, e Weston McKennie, rientrato dalla tormenta in Minnesota.

Il primo gol di Vlahovic in maglia Juventus Credit Foto Getty Images

Tre punti e a capo. Mancano 14 giornate. Gli obiettivi rimangono i quarti di Champions e il quarto posto in campionato. La fuga di Cierre e il k.o. di Federico Chiesa avevano prosciugato l’arsenale. Chi era allo Stadium, domenica sera, ha colto tracce d’entusiasmo interne al branco. Come se una scarica elettrica avesse attraversato una squadra al buio. Allegri, coraggio.

