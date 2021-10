Dusan Vlahovic, la prima gara giocata con la maglia viola dopo l’annuncio di Commisso della rottura della trattativa sul rinnovo. Al Penzo tutti gli occhi erano fissati sul centravanti serbo e sull’accoglienza che i quasi 800 tifosi della Fiorentina al seguito, avrebbero riservato al loro numero 9. 27 palloni giocati, zero conclusioni in porta, tre tiri totali, tre passaggi completati una sola occasione da gol creata in 95’ di partita. Anche i numeri del match report di Venezia-Fiorentina aiutano a riassumere come opaca la partita di, la prima gara giocata con la maglia viola dopo l’annuncio di Commisso della rottura della trattativa sul rinnovo. Al Penzo tutti gli occhi erano fissati sul centravanti serbo e sull’accoglienza che i quasi 800 tifosi della Fiorentina al seguito, avrebbero riservato al loro numero 9.

Tifosi a Vlahovic: "Gobbo di m..."

Se per trarre delle conclusioni bisogna attendere la prima partita al Franchi, non si può negare che una piccola frangia di supporter viola ha beccato Vlahovic con cori ben poco lusinghieri, accusandolo tra le altre cose volersi trasferire alla Juventus. “Pezzo di m...., Sei un gobbo di m...a” tra le frasi che si possono udire nitidamente in alcuni video postati da tifosi sui social quando i giocatori della Fiorentina, a fine partita, sono accorsi sotto il settore ospiti.

I cori sono stati uditi anche da alcuni calciatori e il capitano Cristiano Biraghi e Lorenzo Venuti hanno difeso il loro compagno di squadra, chiedendo ai tifosi di smetterla ma l’insofferenza nei confronti di Vlahovic serpeggia chiaramente e domenica al Franchi contro il Cagliari, vedremo se resterà isolata o se divamperà in una vera e propria contestazione.

