A poche ore dall'ufficialità di Dusan Vlahovic in bianconero, è già stata resa nota la scelta riguardante il numero di maglia. Il serbo è stato costretto ad abbandonare il numero 9 indossato alla Fiorentina perchè indisponibile. Il numero, tanto amato dal serbo, è sulle spalle di Alvaro Morata che potrebbe lasciarlo libero in caso di partenza in questi ultimi giorni di mercato. Il nuovo attaccante della Juventus ha, quindi, deciso di optare per il numero 28, giorno del suo compleanno festeggiato proprio oggi dal giocatore.

Precedenti non troppo positivi scorrendo i vecchi numeri 28 juventini. Tra gli altri, il brasiliano Athirson, meteora brasiliana arrivato a Torino nel 2001: 5 presenze e nessuna considerazione da parte di Marcello Lippi. Più recentemente un altro brasiliano, Diego, arrivato con grande clamore dal Werder Brema nel 2009, disputò una stagione ben al di sotto delle aspettative insieme alla squadra che concluse quel campionato al settimo posto.

L'ultima delusione in linea di tempo con la 28 è Tomas Rincon. Il centrocampista arrivato dal Genoa per 8 milioni nel gennaio 2017 lasciò la Vecchia Signora dopo appena 6 mesi, non cambiando città, ma indossando la maglia granata del Torino.

