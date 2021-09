Ci pensa sempre lui a far volare la Fiorentina, il gol da tre punti viola è sempre quello di Dusan Vlahovic. Il quarto gol in campionato del 2000 serbo vale il ritorno alla vittoria per i ragazzi di Italiano, che dopo lo stop del turno infrasettimanale contro l'Inter, si rilanciano momentaneamente al quarto posto in attesa del risultato della Roma. Alla Dacia Arena, contro una comunque buona Udinese, basta il rigore convertito da Vlahovic al 16esimo per decidere il match - il decimo centro in Serie A in altrettanti giri dal dischetto. Deulofeu prova a guidare la risposta dell'Udinese, ma Dragowski in più di un'occasione e la testa di Milenkovic in pieno recupero negano il pareggio ai padroni di casa. La Fiorentina centra la quarta vittoria in questo super avvio di campionato - la terza consecutiva in trasferta, terzo ko consecutivo per l'Udinese di Gotti.

Il tabellino

Serie A Udinese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 24/09/2021 A 09:10

UDINESE-FIORENTINA 0-1

GOL: 16' Vlahovic (rig.) (V)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (dal 71' Udogie), Samir; Soppy (dal 46' Pussetto), Pereyra, Walace (dall'81' Samardzic), Arslan (dal 46' Makengo), Stryger (dal 71' Molina); Deulofeu, Beto. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (dal 65' Nastasic), Biraghi (dal 60' Terzic); Bonaventura (dal 65' Amrabat), Torreira (dall'83' Igor), Duncan (dal 65' Maleh); Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

ARBITRO: Davide GHERSINI (Sez. di Genova)

AMMONITI: 45' Arslan, 53' Walace (U); 17' Martinez Quarta, 70' Amrabat, 95' Odriozola (F)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

15' - CALCIO DI RIGORE! Irregolare il contatto di Walace su Bonaventura, la Fiorentina andrà dal dischetto!

16' - NON SBAGLIA VLAHOVIC! FIORENTINA AVANTI! Conclusione centrale e rasoterra che beffa Silvestri, il numero 9 la sblocca!

40' - ORDIOZOLA PERICOLOSO! RIpartenza fulminea lanciata da Torreira, Odriozola entra in area e libera un tiro-cross su cui Vlahovic non arriva per un soffio!

49' - TORREIRA DAL LIMITE! Conclusione che si spegne di poco sopra la traversa!

55' - BETO DAL LIMITE! Riceve da Pereyra, apre il destro e mira al secondo palo: Dragowski si supera allungandosi molto bene!

58' - MAKENGO PERICOLOSO! Rasoterra ad incrociare che chiama ancora Dragowski al grande intervento!

85' - DEULOFEU SFIORA IL PARI! Doppio dribbling in area e piattone destro indirizzato al secondo palo: ancora super intervento di Dragowski!

92' - MILENKOVIC PROVVIDENZIALE! Conclusione di Deulefeu alzata in angolo dal colpo di testa del centrale viola!

Dusan Vlahovic esulta dopo il gol su rigore in Udinese-Fiorentina - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

MVP

DUSAN VLAHOVIC - Classe 2000, eppure le gambe sembrano non tremare davvero mai. Ha il sangue nelle vene e le spalle larghe per reggere tutto il peso offensivo di una Fiorentina che gira intorno a lui.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - DRAGOWSKI: Almeno tre parate salva risultato, su tutte quella nel finale di gara sul piattone di Deulofeu. Tiene la propria porta inviolata e garantisce i tre punti ai suoi.

BOCCIATO - PEREYRA: Meno lucido del solito, complice il gran lavoro dei centrocampisti avversari. Pochi spazi per liberare il proprio estro e supportare la causa dei compagni.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Serie A Roma-Udinese 1-0, pagelle: Calafiori decisivo, Mancini super 23/09/2021 A 20:58