Prendete l'ultima giornata, ancora in via di definizione con nuovi e possibili colpi di scena: prima la Juventus ringalluzzita dal mercato sbatte contro un Toro scatenato, poi il Milan incappa nel clamoroso pari di Salerno, infine l'Inter viene presa a pallate da un Sassuolo commovente. In mezzo, i deludenti pari di Roma e Lazio contro Verona e Udinese e persino la velenosa sconfitta dell'Atalanta a Firenze. A Milano si scomoderebbe l'espressione del "ciapa no", ormai sdoganata in tutta Italia: in questa pazza corsa scudetto, insomma, nessuno sembra prendersi le proprie responsabilità e proprio in virtù di questo nulla è precluso con possibili e clamorosi risvolti.

Il confronto con il 20/21

Alla 26esima giornata dello scorso campionato l’Inter di Antonio Conte aveva già raggiunto la fase lanciata scavando un fossato di sei punti con le dirette inseguitrici (Milan di Pioli, in primis, che dopo un avvio sfolgorante cominciava a scendere di colpi) e avviandosi verso un finale di stagione in pressoché totale controllo. Quanto alla lotta Champions, la bagarre era più accesa che mai: persino la Lazio di Inzaghi assestata al settimo posto aveva voce in capitolo. Quest’anno lo scenario è radicalmente cambiato: la media punti si è abbassata considerevolmente (primo il Milan a -6 dall’Inter contiana), la lotta scudetto sembra - e sottolineiamo "sembra" - un intimo discorso a tre, quella per la Champions vede cinque squadre raccolte in un fazzoletto di sei punti con speranze più o meno giustificate di agguantare il quarto posto finale (timide, ma sussistenti, anche quelle della Roma).

Classifica 2020/2021

SQUADRA PUNTI GARE MEDIA-PUNTI INTER 62 26 2.38 MILAN 56 26 2.15 JUVENTUS 55 26 2.12 ROMA 50 26 1.92 ATALANTA 49 26 1.88 NAPOLI 47 26 1.81 LAZIO 44 26 1.69

Classifica 2021/2022

SQUADRA PUNTI GARE MEDIA-PUNTI MILAN 56 26 2.15 INTER 54 25 2.16 NAPOLI 53 25 2.12 JUVENTUS 47 26 1.81 ATALANTA 44 25 1.76 LAZIO 43 26 1.65 FIORENTINA 42 25 1.68 ROMA 41 26 1.58

Dove si può decidere?

Mancano ancora 12 tappe alla fine del'estenuante Giro d’Italia calcistico, ancor più se si considerano i recuperi da ultimare, retaggio della delicata situazione Covid-19: sarà fondamentale sbrigare il proprio lavoro contro le cosiddette piccole (vero Milan?) ma è altrettanto lecito pensare che gli scontri diretti al vertice conserveranno il loro peso specifico. Vediamoli nel dettaglio:

27° Lazio-Napoli

28° Roma-Atalanta/Napoli-Milan

30° Inter-Fiorentina/Roma-Lazio

31° Atalanta-Napoli/Juventus-Inter

32° Napoli-Fiorentina

33° Napoli-Roma

34° Inter-Roma/Lazio-Milan

35° Milan-Fiorentina

36° Fiorentina-Roma

37° Juventus-Lazio/Milan-Atalanta

38° Fiorentina-Juventus

Come per la Champions saranno fondamentali i dettagli, le squadra più quotate – specialmente le big 3 al comando – dovranno smaltire gli impegni multipli tra Coppe europee e Coppa Italia per non lasciare ulteriori punti per strada cercando di affossare le rivali negli scontri diretti. Lotta al vertice e bagarre Champions si preannunciano più serrate che mai perché in fondo se da una parte il ciapa-no abbasserà la quota scudetto al contempo aumenterà a dismisura anche il divertimento.

