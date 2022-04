Favoriti, restano i campioni. Alla quarta vittoria di fila - quinta, se consideriamo il derby di coppa - i campioni si sono mangiati la docile Lupa di José Mourinho, priva delle zanne (Nicolò Zaniolo) e del pelo sullo stomaco (Bryan Cristante). Il 3-1 di San Siro è specchio fedele di una partita che non c’è mai stata, neppure quando sembrava che ci fosse. Mezz’ora di scaramucce e poi una squadra in fuga: la squadra di Simone Inzaghi.

Troppo forte. Per tutti, non solo per Mou. La modestia del rodeo le ha permesso di assorbire senza traumi il periodo-no dei sette punti in sette gare. Dicono che Inzaghino sia il fortunato collezionista dei "francobolli" di Antonio Conte. È un giudizio ingeneroso. Come emerge dalla lezione del Meazza: Denzel Dumfries centravanti; Federico Dimarco fionda mancina; Marcelo Brozovic, al secondo gol consecutivo, e Hakan Calhanoglu padroni del centrocampo; Lautaro Martinez cannoniere al netto del partner che lo accompagna, da Romelu Lukaku a Edin Dzeko. Miglior difesa, miglior attacco. E la rosa in fiore proprio a primavera, la stagione delle sentenze.

Inter-Roma, Serie A 2021-2022: esultanza Inter (Getty Images) Credit Foto Getty Images

E’ stato il Milan a essersi spinto oltre le colonne d’Ercole. Il Milan che non molla. La . Il Milan che non molla. La sfida di coppa aveva sganciato uno scarto troppo obeso (0-3) per non lasciare strascichi. Lo pensavano molti. Lo ribadiva la canonica dormita d’avvio: dopo 4’, Lau-Toro; dopo 4’, Ciro Immobile. Il Diavolo, però, ha le palle. Al posto di Stefano Pioli, avrei tolto l’Olivier Giroud del primo tempo, non quello del pareggio. Zlatan Ibrahimovic vagava stizzito, totem giurassico. E Ante Rebic, una nuvola di fumo. Morale della favola: il croato cresceva e Ibra, lui, forniva l’assist per il sorpasso di Sandro Tonali. Un guerriero. E più di un regista o un ruolo, una funzione. Come impone il calcio moderno. Era il 92’. Chapeau alle natiche di Pioli.

Non ricordo un verdetto più corretto. La Lazio di Maurizio Sarri, se escludiamo l’incipit, è andata a rimorchio, quasi mai pericolosa. Rafael Leao, soprattutto, e Theo Hernandez l’hanno torturata a sinistra. Al portoghese serve l’attimo, non certo il corredo. Rimane sbilanciato, in generale, il rapporto fra i tiri e i gol, non il livello medio della manovra o la velocità di crociera. E dal momento che lo scudetto lo decideranno i bomber, occhio.

L'abbraccio fra Sandro Tonali e Stefano Pioli a fine partita, Lazio-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Mancano quattro giornate (più la parentesi felsinea). Il calendario graffia il Milan e bacia l’Inter. Unico diversivo, la finale di coppa con la Juventus, in programma l’11 maggio a Roma. La volata si profila entusiasmante. Nella speranza che il Var west non ne rovini l’esito: il mani-comio di Luis Alberto, ultimo della serie, è stato sepolto e nascosto dal risultato. In caso contrario, apriti moviola.

