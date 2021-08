Un ginocchio che si era fermato, durante il big match tra Juventus e Milan dello scorso Campionato, ha fatto terminare in anticipo la stagione del totem rossonero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo il ben più grave ko di qualche anno fa, ha saltato le ultime tre giornate della scorsa Serie A, nel quale i suoi compagni sono comunque riusciti a regalargli l'accesso alla Champions League 2021-2022.

Ibra, nonostante il comunicato del Milan non lasciasse spazio a troppe speranze ("AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane") aveva provato a lottare per giocare l'Europeo con la sua Svezia questa estate, salvo poi abbandonare l'impresa.

Il leader svedese, ora, dopo aver completato le terapie di riabilitazione per rafforzare la cartilagine che gli aveva creato noie, sembra però essere tornato al 100% della condizione. Stando a quanto riportato dallo staff medico di Milanello, Ibrahimovic dovrebbe infatti essere a completa disposizione di mister Pioli per l'esordio stagionale contro la Sampdoria, previsto per il week-end del 21-22 agosto.

Zlatan dunque ci sarà, in una stagione nella quale, con una Champions in più da disputare, il suo apporto tecnico e carismatico sarà ancor più fondamentale.

