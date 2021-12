Atalanta e Roma, valido per la 18a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia (Gewiss Stadium di Bergamo ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra, valido per la 18a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Pistoia ( Segui la DIRETTA SCRITTA ). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso aldi Bergamo ( finita 4-1 per la Roma ).

La moviola di Atalanta-Roma

Minuto 68': ANNULLATO GOL DEL PAREGGIO - L'Atalanta torna in partita con la seconda autorete di Cristante che mette nella propria porta sul calcio d'angolo battuto da Malinovskyi, con spizzata di Zapata (con la spalla e non con il braccio). Interviene però il VAR che annulla tutto per fuorigioco di Palomino: quella di Cristante è un'autorete, ma il giocatore della Roma - secondo il VAR - viene ostacolato da Palomino che, in quel momento, si trovava in fuorigioco attivo perché partecipa all'azione. Effettivamente il centrale argentino appoggia il braccio sulla schiena di Cristante, ma lo ostacola davvero?

Minuto 71': REGOLARE IL GOL DI SMALLING - Check del VAR dopo il gol di Smalling che supera Musso dopo il calcio di punizione di Veretout. Non c'è fuorigioco, gol convalidato.

Minuto 76': ZAPATA CHIEDE IL RIGORE - Punizione battuta da Malinovskyi per Zapata che va giù sul contatto con Ibañez. Proteste da parte dei giocatori dell'Atalanta, ma per l'arbitro non c'è nulla e il VAR non interviene. Giusto non dare il penalty.

