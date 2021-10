Kaio Jorge ha messo a segno il primo gol con la maglia bianconera nel match di Serie C girone A fra Juventus Under 23 e Albinoleffe, finito col punteggio 2-2. Mentre la Juventus tra poche ore a San Pietroburgo scenderà in campo per sfidare lo Zenit (qui la DIRETTA SCRITTA ) e cercare la terza vittoria consecutiva in Champions League, che avvicinerebbe la squadra di Allegri alla qualificazione, uno dei giovani acquisti più interessanti del mercato estivo,ha messo a segno il primo gol con la maglia bianconera nel match di Serie C girone A fra Juventus Under 23 e Albinoleffe, finito col punteggio 2-2.

Un rigore fallito poi il guizzo che riscatta l'errore

Sul neutro di Gorgonzola, il 19enne brasiliano – alla sua prima partita con la squadra B della Juve- è stato schierato dal primo minuto dal tecnico della U23 Lamberto Zauli, come punta centrale nel tridente completato da Aké e Sekulov. L’ex Santos ha creato la prima occasione da gol al 14’ quando ha scaldato i guantoni di Rossi con un destro secco dal limite dell’area poi prima della mezzora si è presentato sul dischetto, per battere un calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo di Saltarelli sullo scatenato Aké. Kaio ha scelto di incrociare col destro ma Rossi ha intuito l’angolo ed è riuscito a neutralizzare la conclusione dell’attaccante carioca. La prodezza del portiere, galvanizza l’Albinoleffe che prima dello scadere del primo tempo sblocca il risultato con Manconi.

Ad inizio ripresa, il brasiliano si riscatta dopo il rigore sbagliato e sigilla la rete del pari con Kaio Jorge, scaltro ad avventarsi su un pallone vagante e a fulminare Rossi con un gol da rapace. Intorno al 65’ l’Albinoleffe si riporta avanti con un gol di Giorgione, che sfrutta un’uscita da dimenticare del portiere bianconero Garafoni. I ragazzi di Zauli però non si perdono d’animo e pervengono al 2-2 immediato con Pecorino, lesto a scaraventare in rete da due passi un bel tracciante del solito Aké. Finisce con un pari, che permette ai bianconeri di cogliere il terzo risultato utile consecutivo e salire momentaneamente all’8° posto in classifica.

