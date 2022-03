Atalanta-Genoa, match valido per la 293sima giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 0-0. La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6,5: bene nelle uscite alte e a neutralizzare un gol che sembrava già fatto di Frendrup al minuto 77.

Berat DJIMSITI 6,5: dove non arriva con le buone, lo fa con le "cattive". Ruvido il giusto.

José Luis PALOMINO 6,5: nessun patema, fa correre a vuoto Yeboah.

Giorgio SCALVINI 6,5: prova difensiva ordinatissima per il ragazzo di Bergamo, sottolineata anche dal fragoroso applauso del suo pubblico al momento della sostituzione.

Dal 78' Merih Demiral: sv.

Davide ZAPPACOSTA 6: rimedia un cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo match di campionato contro l'Atalanta, perché diffidato. In generale, accetta la sfida dei dirimpettai alternando contrasti vinti a contrasti persi.

Dal 57' Hans Hateboer 6,5: da maggiore spinta, lungo la destra, alla Dea. Tanto da presentarsi alla conclusione al 78'.

Matteo PESSINA 5: il suo suo lavoro viene preso in consegna da Koopmeiners, che fa per due. Appannato.

Joakim MÆHLE 5,5: poca spinta sulla sinistra, lungo la quale s'incarta. Gasperini gli preferise Boga già all'intervallo.

Dal 46' Jérémie Boga 5,5: giusto un paio di accelerazioni. E nulla più. Gasperini si sarebbe aspettato qualcosa di meglio da lui.

Mario PASALIC 5,5: gara diligente "macchiata" da quel gol già fatto, sciupato al 63' sul prezioso suggerimento i Koopmeiners.

Dal 91' Valentin Mihaila: sv.

Ruslan MALINOVSKYI 5,5: crea poco, imbrigliato dalla ragnatela in mediana del Genoa.

Dal 57' Rafael Toloi 6,5: rifila un pestone a Galdames. Non lascia passare uno spillo.

Luis MURIEL 6: là davanti ce la mette tutta. Colpisce un palo e va al tiro in tre circostanze. Tuttavia, senza successo.

Mister Gian Piero GASPERINI 5,5: deve cercare di bilanciare al meglio le forze pensando al Bayer Leverkusen. Tuttavia, lo 0-0 casalingo col Genoa, non può essere considerato positivamente.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 7: in forma smagliante. Lo si intuisce dalla sua uscita su Pasalic a metà ripresa.

Morten FRENDRUP 6,5: sfreccia sulla destra tra velocità, cross utili e contrasti vinti. Mezzo voto in meno per il gol sciupato al 77'.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5: si sacrifica per tutta la partita nonostante gli acciacchi. Blinda più volte, grazie alla sua esperienza, la retroguardia rossoblù.

Leo Skiri ØSTIGÅRD 7: il centrale difensivo ex Brighton e Stoke City si fa saltare una sola volta da Koopmeiners. Per il resto, colleziona chiusure estremamente puntuali che donano solidità alla difesa genoana.

Johan VASQUEZ 6,5: altra buona prova difensiva del messicano medaglia di bronzo a Tokyo. Nessuna sbavatura.

Milan BADELJ 6,5: diga di metà campo di assoluta affidabilità.

Pablo GALDAMES 6: le dà e le prende senza soluzione di continuità. Grande grinta.

Dall'88' Yahya Kallon: sv.

Filippo MELEGONI 6: buoni scambi tra le linee.

Nadiem AMIRI 6,5: l'ex Bayer Leverkusen sulla trequarti campo con giocate da palcoscenici internazionali. Dev'essere la pedina su cui puntare nella difficilissima rincorsa salveza del Genoa di Blessin.

Dal 73' Hernani 6: tocchi di qualità, per l'ex Parma, nel finale di partita.

Manolo PORTANOVA 6,5: mette tutta la sua fisicità a disposizione della fase di spinta. Generoso anche on chiusura.

Kelvin YEBOAH 5,5: tanta buona volonta, scatto ed esplosività, ma polveri bagnate per l'attaccante dell'Under 21 di Nicolato.

Dal 71' Mattia Destro 6,5: sfiora immediatamente il gol con un rasoterra che fa la barba al palo.

Mister Alexander BLESSIN 6: in Italia conosce solo la "X". Anche l'Atalanta s'inceppa di fronte alla nuova versione del Grifone: al Gewiss Stadium di Bergamo è 0-0. Un risultato che, di fatto, serve poco a entrambi. L'allenatore tedesco è a un passo ad eguagliare il record assoluto di "nulli" di fila in A, detenuto dal Varese nella stagione 1970-71. Un altro calcio: quello dei due punti (in cui i pareggi erano utili per davvero nel cammino salvezza) e strutturato sulla base dei liberi e degli stopper. Un percorso revival rinverdito, evidentemente, dall'ex tecnico dell'Oostende.

