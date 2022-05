Calcio

Sfottò all’Inter, Pioli is on fire e marea rossonera: la sfilata scudetto in 5'

SERIE A - Città invasa per omaggiare i giocatori scudettati sul pullman scoperto. Fra sfottò agli interisti, cori per Stefano Pioli e tributi per Theo, Ibra e gli altri protagonisti del delirio rossonero, ecco il meglio della notte in cui Piazza Duomo e le strade di Milano si sono riempite di rossonero.

00:04:52, 37 minuti fa