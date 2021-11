Calcio

Shevchenko, il meglio della prima conferenza al Genoa in 4 minuti: fra mercato, obiettivi e mentori

SERIE A - Andriy Shevchenko, dopo 12 anni torna in Serie A nelle inedite vesti di allenatore di club: l'ex fuoriclasse del Milan e ct dell'Ucraina è stato scelto dalla nuova proprietà americana del Genoa per risollevare le sorti del sodalizio rossoblù: dal ricordo del Ponte Morandi, alle caratteristiche che la sua squadra, ecco i passaggi della sua prima conferenza stampa da tecnico in Italia.

00:04:01, 26 minuti fa