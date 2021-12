Il percorso di guarigione e riabilitazione è ancora lungo, ma Simon Kjaer, rientrato nella sua Danimarca per le vacanze natalizie, ha concesso una lunga intervista a TV2 Sport. Tanti i temi toccati, a partite proprio dall’infortunio che l'ha messo ko per tutto il resto della stagione ma anche sul Milan, come club e come ambiente. Così Kjaer: “Il Milan è il club dove mi sono sentito più a mio agio. Il posto in cui il mio ruolo dentro e fuori dal campo mi si addice di più. Stiamo facendo bene e ricevo molta fiducia dall'allenatore, molto supporto dai tifosi. Tutto sale in un'entità superiore. La famiglia prospera, Milano è una città fantastica e sin dai primi anni della mia carriera ho sognato di giocare per questo club in particolare. Già a Palermo avevo detto al mio agente che un giorno avrei giocato nel Milan”.

Sull’arrivo al Milan e l’infortunio

"Mi hanno scelto per un ruolo da leader in una squadra giovane e abbiamo riportato il club ai vertici del calcio italiano e di nuovo in Champions League dopo tanti anni. E personalmente, probabilmente dal primo giorno ho giocato il miglior calcio della mia carriera. Sfortunatamente finisco l'anno con un grave infortunio al ginocchio. È il primo della mia carriera, ed è dura, certo, ma fa anche parte del calcio. E ora che è successo, sarò dall'altra parte - forse un po' cliché, ma vero - anche più forte di prima dell'infortunio”.

Su Eriksen

Quel momento non può essere descritto. Si possono solo usare parole come terribile e incomprensibile. E quelle parole non bastano affatto.

Sul bel percorso della Danimarca all’Europeo

La vittoria con la Russia è stata un riscatto e una grande gioia insieme e con tutti i tifosi. Quella vittoria non solo ci ha fatto andare avanti, ma ci ha anche dato una sorta di spazio libero, dopo tutto quello che avevamo passato. La mancata finale? In quel momento ero sopraffatto dalla fatica, dalla stanchezza, dalle emozioni e dalla dura consapevolezza che ormai era finita. Ancora oggi sono infastidito dal calcio di rigore in semifinale che ci ha fatto uscire”.

