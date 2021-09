Temevo molto questa partita, ma i ragazzi l'hanno approcciata nel modo giusto. Eravamo arrabbiati dopo la gara col Real perché non puoi perdere dopo aver giocato in quel modo". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così, ai microfoni di DAZN, la grande prova della sua squadra dopo Il suo inserimento è stato più veloce del previsto. Ha fatto veramente una grande partita, è un ragazzo di qualità e quantità che ha tanta voglia di imparare". Poi l'elogio a Brozovic: "Un po' l'ho fatto riposare a Genova e un po' oggi, per noi è insostituibile e ci sarà un motivo se ha sempre giocato con tutti gli allenatori passati all'Inter". ". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così, ai microfoni di DAZN, la grande prova della sua squadra dopo il 6-1 rifilato al Bologna di Mihajlovic a San Siro nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Un commento a parte lo merita Dumfries, uno dei migliori in campo : "". Poi l'elogio a Brozovic: "".

Sulla partita

"Alla prima occasione siamo stati bravi a sbloccarla, si è messa subito in discesa anche se affrontavamo una buona squadra. Poi capita che tiri 18 volte con il Real Madrid e non fai gol".

Lautaro Martinez esulta dopo il gol in Inter-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sulla prova di Lautaro Martinez

"Lo conoscevo solo da avversario, sapevo che era un giocatore molto importante e quando ho avuto la fortuna di allenarlo ho capito la sua importanza. Mi dispiace che non abbia potuto fare un altro gol, anche lui viene da un tour de force con la Nazionale. Dzeko? L'avrei fatto riposare, ma ci ha aiutato tantissimo".

Su Sanchez e Sensi

"Sanchez sta lavorando tantissimo, cerca di migliorare la condizione giorno per giorno: è stato quasi due mesi fermo e non aveva i 70 minuti per entrare al posto di Correa. Sensi per ora resta indisponibile, potrà fare il vertice basso ma mi piacerebbe vederlo più da mezzala e trequartista perché ha qualità per fare bene più avanti".

