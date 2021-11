"È fondamentale vaccinarsi. L'altro ieri in Serbia è morto un mio amico, 56 anni. Non si è voluto vaccinare, è andato in ospedale ed è morto”. L’Europa si confronta con la quarta ondata di Covid-19, l’Italia – nella giornata di ieri – ha varato Sinisa Mihajlovic - guarito due anni fa dalla leucemia grazie a un trapianto di midollo osseo - che ha voluto lanciare anche un appello per sensibilizzare tutti a vaccinarsi, portando anche come esempio la scomparsa di un suo caro amico serbo che ha pagato caro la sua scelta di non vaccinarsi. ”. L’Europa si confronta con la quarta ondata di Covid-19, l’Italia – nella giornata di ieri – ha varato nuove norme per contrastare un virus che continua a circolare e a far paura e la comunità scientifica e i governi sottolineano l’importanza di proseguire con le terze dosi di vaccino. Tra coloro che l’hanno ricevuta anche l'allenatore del Bolognaguarito due anni fa dalla leucemia grazie a un trapianto di midollo osseo - che ha voluto lanciare anche un appello per sensibilizzare tutti a vaccinarsi, portando anche come esempio la scomparsa di un suo caro amico serbo che ha pagato caro la sua scelta di non vaccinarsi.

L’appello di Mihajlovic: "Salvate la vita a voi e agli altri..."

"Io sono stato trapiantato, ho fatto la terza dose e adesso sto bene. Ognuno, purtroppo, dentro il suo nucleo familiare ha persone che conosce, esempi non positivi, non vaccinati. Quando è scoppiata questa pandemia e si parlava del vaccino non vedevamo l'ora di riuscire a farlo. Ora che c'è è davvero stupido non vaccinarsi, non riesco a capire: vaccinatevi, salvate la vita a voi e agli altri. Se vivi in una comunità e non ti vuoi far vaccinare, non è una cosa che riguarda solo te. Se non vaccinandoti danneggi anche gli altri, è una cosa egoista”.

