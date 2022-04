Sinisa Mihajlovic continua la sua lotta - l'ennesima - contro la leucemia, ma sa che fuori tutti i suoi amici gli sono accanto. Sua moglie Arianna Rapaccioni intanto prova a trasmettere all'esterno dell'ospedale la carica dell'allenatore del Bologna, con un posto molto dolce.

Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero

Ad

Serie A Medel salta Bologna-Inter: 2 giornate di squalifica 15 ORE FA

La malattia aveva colpito Mihajlovic per la prima volta nel 2019: l'allenatore aveva superato quel momento dopo un trapianto di midollo osseo. ora è ricoverato dal 29 marzo per prevenire un eventuale ritorno della malattia come spiegato da lui stesso in conferenza stampa il 26 dello stesso mese.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Serie A Castrovilli shock: saltano crociato, collaterale e menisco 17 ORE FA