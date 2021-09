Calcio

Spalletti alla vigilia di Napoli-Cagliari: "Per lo scudetto c'è un condominio di 7 squadre"

SERIE A - "Non vogliamo nasconderci da niente, ma i candidati alla prima posizione del campionato sono in un condominio di 7 squadre. Noi ci assumiamo i nostri millesimi ma non vogliamo le quote degli altri. Tutti hanno le stesse quote". Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, utilizza una metafora per spiegare come si svilupperà la lotta scudetto.

00:01:40, 33 minuti fa