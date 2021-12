Calcio

Spalletti: "Coppa d'Africa mostro invisibile, spero che il buon senso prevalga..."

SERIE A - Luciano Spalletti torna sulla Coppa d'Africa, manifestazione che dal 9 gennaio prossimo (salvo sorprese) prenderà il via in Camerun e toglierà al tecnico azzurro tre pilastri come Osimhen, Koulibaly e Anguissa: "In un momento così delicato la Coppa d'Africa è un mostro invisibile. Si spera che il buon senso e la ragione delle istituzioni prevalga".

00:01:39, un' ora fa