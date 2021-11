"Se è la nostra vittoria più bella? Sì, una vittoria indelebile. Siamo stati impeccabili nelle scelte e nella circolazione della palla, la Lazio ha fatto fatica a trovarla con le sue aggressioni. Tanta roba...". Ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti commenta così la spettacolare vittoria per 4-0 del Napoli sulla Lazio al Maradona, un successo che consente agli azzurri di conquistare la vetta solitaria della classifica portandosi a +3 sul Milan e a +4 sull'Inter.

"Esaltare solo Mertens è riduttivo"

"Questa vittoria viene dopo due risultati particolari e prestazioni sotto il nostro livello. Riprendere a macinare gioco contro una grande come la Lazio ha un significato ancora più importante. Sarebbe riduttivo e sbagliato esaltare soltanto Mertens, la prestazione della squadra è stata indelebile. Lobotka come Mario Rui hanno fatto una grande partita, Zielinski ha ritrovato la sua qualità".

"I calciatori volevano godersi la serata"

"Nella mia carriera ho trovato spesso calciatori che entrano in campo e vogliano che la partita finisca prima possibile per vedere che risultato viene fuori, oggi invece i calciatori volevano stare in campo per godersela il più possibile. Questo evidenzia la personalità, noi non vogliamo giocare avendo paura degli altri risultati ma ce le vogliamo godere dal primo all'ultimo minuto. Quando hai un atteggiamento corretto e provi a fare le cose che ti esaltano, non c'è timore".

Spalletti: "Maradona è sempre nei nostri pensieri"

