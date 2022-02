Calcio

Spalletti: "Osimhen è un guerriero, ha rimesso insieme i pezzi della sua faccia"

SERIE A - In conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Venezia, il tecnico del Napoli elogia l'attaccante nigeriano: "Con lui si casca sempre in piedi, è tornato a battersi con noi come ha sempre fatto".

00:00:42, 20 minuti fa